Обсуждение пенсионной реформы в Госдуме продлилось больше четырех часов. Главное

До второго чтения работу над законопроектом продолжит парламентская группа
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В Госдуме во вторник прошли расширенные парламентские слушания по правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста. Парламентарии, представители правительства и эксперты обсуждали пенсионную реформу более четырех часов. В это время у стен парламента проходили протестные пикеты.

Законопроект правительства предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Документ был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. Дата второго чтения пока не назначена, прием поправок завершается 24 сентября. По итогам слушаний в Госдуме будет создана специальная рабочая группа, которая займется доработкой законопроекта.

Со стороны правительства законопроект представлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он отметил, что ключевая задача повышения пенсионного возраста – ускорение индексации пенсий. По планам правительства с 2019 г. пенсии должны увеличиться на 1000 руб. (соответствует индексации на уровне 7%) и к 2024 г. достигнуть 20 000 руб. Такой порядок индексации будет закреплен поправками ко второму чтению правительственного законопроекта, сказал министр.

Руководитель Минтруда обратил внимание на то, что тянуть с реформой дальше нельзя. Тем более что ближайшие годы, по его словам, наиболее оптимальны для повышения пенсионного возраста. В перспективе 5–10 лет в России не будет такого удачного стечения обстоятельств, когда на рынок выходит немногочисленное поколение периода спада рождаемости и в то же время значительное число граждан становятся пенсионерами, объяснил чиновник. «Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию», – указал Топилин.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин также заявил о необходимости безотлагательной реализации реформы. «Может, надо было темпы сделать более мягкими, сроки заранее продумать, чтобы все могли подготовиться, но это надо было делать 10 лет назад, – ответил Кудрин на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, могло ли правительство пойти по другому пути. – Но мы подошли к черте, сегодня это нужно делать обязательно».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов призвал выступающую против законопроекта парламентскую оппозицию не быть популистами. По его словам, выступающие за отсрочку пенсионной реформы политики стремятся лишь повысить свой рейтинг и отказываются от ответственности, понимая, что в будущем неизбежное решение о повышении пенсионного возраста придется принимать другим. В частности, лидер единороссов прокомментировал предложение изъять недостающие деньги у миллиардеров. В рейтинге Forbes оцениваются в первую очередь активы и реальные предприятия бизнесменов, а не денежные счета, отметил Неверов. «Кто это будет делать, я имею в виду отнимать [активы], кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий», – заключил единоросс.

Неверов напомнил собравшимся, что «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению законопроекта для смягчения реформы. В понедельник партия предложила сохранить на переходный период все существующие льготы и социальные выплаты для людей нынешнего пенсионного возраста, а также выплачивать накопительную пенсию в границах прежних возрастов. Кроме того, единороссы предлагают сократить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию на пять лет, до 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, не повышать пенсионный возраст для коренных малочисленных народов Севера и предоставлять достигшим нынешнего пенсионного возраста дополнительные отпускные дни. Наконец, секретарь генсовета партии Андрей Турчак выступил за отмену пенсионных преференций депутатам Госдумы и сенаторам. Комментируя журналистам последнее предложение, Володин заявил: «Давайте мы будем обсуждать, когда она поступит. Это вопрос важный, но это самое простое решение, которое можно принять» (цитата по ТАСС).

Пикет против повышения пенсионного возраста

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