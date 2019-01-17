Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Жизнь без бюджета

Приостановка работы правительства бьет по экономике США

Прекращение работы правительства уже мешает бизнесу, и скоро ситуация может сильно ухудшиться
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Частичное прекращение работы правительства США, ставшее самым длительным в истории, пока не очень заметно. Но уже скоро ситуация может сильно осложниться, предупреждают специалисты. В худших сценариях возможны сбои в работе воздушного и водного транспорта, прекращение поддержки миллионов малообеспеченных семей.

Игра с огнем

Приостановка началась 22 декабря, поскольку конгресс не полностью утвердил бюджет из-за желания президента Дональда Трампа включить в него $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Прекратилось финансирование девяти федеральных ведомств, включая госдепартамент, министерства транспорта и юстиции. Они продолжают выполнять лишь наиболее важные функции; около 380 000 госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск, а еще 420 000 работают бесплатно.

Белый дом готовится к тому, что приостановка работы может продлиться минимум до конца февраля, сообщило во вторник Bloomberg со ссылкой на представителя администрации. Хотя эксперты предупреждают, что это может привести к кошмарным последствиям. «При приостановке работы правительства ситуация ухудшается не линейно, а экспоненциально», – приводит агентство слова Сэма Бергера, который работал в административно-бюджетном управлении Белого дома при Бараке Обаме.

Некоторые высокопоставленные сотрудники администрации стали пытаться дать понять Трампу, что «он играет с огнем», хотя другие призывают стоять до конца, сообщила в среду вечером The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

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Комментарии
arsen.gl
17:06 17.01.2019
два барашка на мосту... грустно это
10
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