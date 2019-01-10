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Uber и Lyft могут отложить IPO из-за частичной приостановки работы правительства США

Сервисы по вызову водителей Lyft и Uber до сих пор не получили документы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Заявки были поданы еще 6 и 7 декабря соответственно. Однако SEC потеряла часть ресурсов из-за частичной приостановки работы правительства (шатдаун), связанной с отсрочкой принятия бюджета из-за споров Белого дома и конгресса вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Собеседники допускают, что компаниям придется отложить IPO, поскольку не ясно, сколько времени может продлиться приостановка работы правительства и как быстро комиссия сможет возобновить свою работу. Публичные размещения Uber и Lyft были запланированы на первую половину года. Представители компаний отказались от комментариев.

Ранее фармацевтическая компания Eli Lilly обвинила SEC в создании проблем при одобрении прошлогодней сделки по продаже акций одного из ее подразделений.

В результате частичной приостановки работы правительства в неоплачиваемые отпуска были отправлены около 800 000 госслужащих США.