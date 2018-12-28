Почти половина американцев обвиняют Трампа в частичной приостановке работы правительства
Большинство американцев возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за частичную приостановку работы правительства из-за разногласий, мешающих принятию бюджета. Винить Трампа в происходящем склонны 47% респондентов, представителей демократов в конгрессе – 33%, а представителей республиканцев в конгрессе – 7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters / Ipsos, проведенного 21–25 декабря.
Лишь 35% респондентов заявили о поддержке включения в бюджет расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Трампа в вопросе о частичной приостановке работы правительства поддерживают 25% опрошенных. В результате в неоплачиваемые отпуска вынуждены будут уйти около 800 000 американских бюджетников, отмечает Associated Press.
Ранее конгресс США не смог согласовать принятие бюджета из-за разногласий по расходам на строительство стены на границе с Мексикой в $5 млрд, на которых настаивает Трамп. Общая сметная стоимость строительства защитных сооружений на границе составляет $23 млрд.
Палата представителей и Сенат перенесли обсуждение проекта без особых дискуссий. Следующее заседание палат запланировано на 31 декабря, отмечается на сайте конгресса. Оно будет формальным, решение о федеральном бюджете переносится на срок после 2 января. С 3 января Палата представителей перейдет под контроль демократов по итогам промежуточных выборов.
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По оценке CNN, shutdown затронет работу 800 000 госслужащих США. Из них, около 420 000 человек должны будут работать, не получая зарплату. В их числе 41 000 сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала, более 380 000 человек обязали взять неоплачиваемый отпуск.
С 24 декабря прекратилось финансирование девяти федеральных ведомств, в том числе министерств транспорта, юстиции и госдепартамента. Эти ведомства должны подготовить план действий на случай прекращения работы правительства на неопределенный срок.
Такие критически важные функции, как охрана границ и контроль за воздушным движением, а также доставка почты продолжат выполняться.
По оценке Standard & Poor's, приостановка работы будет еженедельно стоить «около $1,2 млрд реального ВВП» США.
В процессе разговора с одним из детей Трамп усомнился в существовании Санты, сообщает BBC. «Привет, это Коулман? С Рождеством. Как ты? Сколько тебе лет? ... У тебя все хорошо в школе? Ты все еще веришь в Санту?» — спросил Трамп у мальчика. Ответ ребенка остался за кадром, но больше Трамп в этот вечер не позволял себе подобных сомнений, отмечает ВВС.