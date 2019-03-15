Экономика / Мировая экономика

Китай принял новый закон об иностранных инвестициях

Но зарубежный бизнес сомневается в его эффективности

Китай в пятницу принял закон, призванный сделать условия работы более прозрачными для зарубежных компаний и помочь им конкурировать с местными госкомпаниями. Пекин надеется, что это поможет ему заключить торговое соглашение с США. Но иностранные компании критикуют закон за нехватку конкретики.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 г. Если раньше китайские власти должны были отдельно указывать, какие отрасли открыты для иностранных инвестиций, то теперь, наоборот, будет создан список закрытых отраслей. Это означает, что все остальные отрасли автоматически будут считаться открытыми для иностранцев. Вашингтон давно добивался этого изменения от Китая, отмечает Financial Times (FT). Также закон запрещает принудительную передачу технологий и незаконное «вмешательство» правительства в деятельность иностранных компаний, предусматривает уголовную ответственность для нарушающих эти правила чиновников, пишет Reuters со ссылкой на последний вариант законопроекта. Полный текст закона еще не опубликован.

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