Господство доллара перестает устраивать другие страны
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Доллар – главная валюта в мировой торговле, и это обеспечивает США огромное влияние. Это не нравится не только противникам Вашингтона, но по мере все более частого использования им санкций – и его союзникам. Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана сподвигнул Индию и Европу разработать платежные механизмы для торговли с ним без долларов. Россия и Китай, имеющие непростые отношения с США, тоже хотят заключать сделки в рублях и юанях. Европейские компании и правительство Германии возмущаются тем, что США, пользуясь зависимостью мирового бизнеса от долларовой финансовой системы, хотят ввести санкции против «Северного потока – 2».
США рискуют подорвать если не доминирующие позиции доллара, то – частично – свое международное влияние, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Белый дом отказался от комментариев. Экс-министр финансов Джейкоб Лью признал эту угрозу: теперь в мире есть «дорожки» для тех, «кому надо или кто хочет обойтись без США».
Долларовые платежи, где бы они ни совершались, проходят через банки-корреспонденты, имеющие счета в Федеральной резервной системе США. Таким образом, эти сделки подпадают под американскую юрисдикцию. Страны и компании стараются выполнять все требования США, чтобы не потерять доступ к долларовой системе. Но ситуация изменилась в 2018 г., когда президент Дональд Трамп ввел санкции против Ирана, а расположенная в Бельгии система банковских платежей SWIFT под давлением США перестала работать с рядом иранских банков.
Ответ Европы
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