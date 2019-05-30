Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Как обойти Америку

Господство доллара перестает устраивать другие страны

Они ищут способы обойтись без него в международной торговле

Доллар – главная валюта в мировой торговле, и это обеспечивает США огромное влияние. Это не нравится не только противникам Вашингтона, но по мере все более частого использования им санкций – и его союзникам. Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана сподвигнул Индию и Европу разработать платежные механизмы для торговли с ним без долларов. Россия и Китай, имеющие непростые отношения с США, тоже хотят заключать сделки в рублях и юанях. Европейские компании и правительство Германии возмущаются тем, что США, пользуясь зависимостью мирового бизнеса от долларовой финансовой системы, хотят ввести санкции против «Северного потока – 2».

США рискуют подорвать если не доминирующие позиции доллара, то – частично – свое международное влияние, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Белый дом отказался от комментариев. Экс-министр финансов Джейкоб Лью признал эту угрозу: теперь в мире есть «дорожки» для тех, «кому надо или кто хочет обойтись без США».

Долларовые платежи, где бы они ни совершались, проходят через банки-корреспонденты, имеющие счета в Федеральной резервной системе США. Таким образом, эти сделки подпадают под американскую юрисдикцию. Страны и компании стараются выполнять все требования США, чтобы не потерять доступ к долларовой системе. Но ситуация изменилась в 2018 г., когда президент Дональд Трамп ввел санкции против Ирана, а расположенная в Бельгии система банковских платежей SWIFT под давлением США перестала работать с рядом иранских банков.

Ответ Европы

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Комментарии
Dead Moroze
18:48 30.05.2019
Господство доллара ближайшие лет 20 нерушимо, но вообще-то это не панацея от всех бед. Мультивалютная демократия может оказаться более перспективной системой для мировой торговли.
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