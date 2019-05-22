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Германия отрицает санкции США против «Северного потока – 2»

Ведомости
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Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу США наложить санкции на компании, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», однако Берлин принял решение их отрицать, передает Reuters со ссылкой на официального представителя министерства.

Министр энергетики США Рик Перри накануне заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства «Северного потока – 2», передавал Bloomberg. «Я ожидаю, что в ближайшем будущем сенат, а также салата представителей США направят президенту законопроект, который будет иметь очень, очень обременительные ограничения для компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2», – цитирует чиновника агентство. Иных деталей законопроекта Перри не раскрывал.

Ранее журнал Foreign Policy и Bloomberg сообщили о том, что американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». У обоих изданий оказалась копия неопубликованного документа. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов, говорилось в документе. Законодатели призывают также усилить давление на «Газпром» и его партнеров по проекту: компании Uniper и Wintershall из Германии, Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Кремль не опасается, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2», сообщил 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Проект «Северный поток – 2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», – отметил он.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу года.

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Политика
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Арашуков обратился к бывшим коллегам после лишения его статуса сенатора

Ведомости
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Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил, что ожидал решения Совета Федерации о лишении его статуса сенатора. Он считает его преждевременным и предупреждает бывших коллег, что это может произойти с любым. Заявление Арашукова опубликовала его адвокат Анна Ставицкая на своей странице в Facebook.

Арашуков отметил, что закон предусматривает возможность вынести сенатору предупреждение за нарушение сроков предоставления сведений о доходах, но Совет Федерации решил лишить его полномочий сразу. При этом жена Арашукова предоставила часть декларации, а сам он в установленный срок направил запрос с просьбой предоставить необходимые документы для заполнения декларации, но ответ на него не получил, говорится в обращении.

«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий», – добавил Арашуков.

Совет Федерации 22 мая лишил Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не представил декларацию о доходах в положенный срок. С конца января бывший сенатор находится под арестом. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Где проходили обыски по делам сенатора Арашукова и его отца

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Организатор «Евровидения» пересчитал итоги финального голосования

Ведомости
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Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор музыкального конкурса «Евровидение-2019», опубликовал скорректированные итоги финального голосования. ЕВС признал, что в ходе подсчета голосов были допущены неточности.

«Из-за человеческой ошибки был использован неправильный агрегированный результат. Однако это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране – участнице конкурса», – говорится в сообщении. В результате пересчета голосов победитель конкурса певец из Нидерландов Дункан Лоуренс сохранил свое лидерство. Российскому исполнителю Сергею Лазареву добавили один балл, который не повлиял на его итоговую позицию: он так и остался на третьем месте.

Финал «Евровидения-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта с песней Toy, набравшая в финале 529 голосов. Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс выиграл конкурс, представив песню Arcade. В ходе голосования он набрал 498 баллов (после пересчета голосов его результат не изменился). Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. После пересчета голосов Махмуд получил на семь баллов больше – 472 вместо 465 баллов. Лазареву, который второй раз за свою карьеру занял третье место на «Евровидении», за песню Scream изначально присудили 369 баллов.

Согласно правилам «Евровидения» в следующем году конкурс пройдет в Нидерландах. Это пятая победа голландского исполнителя за всю историю музыкального конкурса. До этого Нидерланды побеждали 44 года назад.

Победа Лоуренса вызвала возмущение пользователей соцсетей, которые потребовали аннулировать ее после того, как стало известно, что песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 г. Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на претензии к итогам конкурса заявил, что не будет аннулировать победу представителя Нидерландов, передавал ТАСС. Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман подчеркнул, что в истории «Евровидения» уже были прецеденты, когда к участию допускались песни, которые выходили в эфир до конкурса, не становились достоянием широкой публики. Ролик на YouTube не был официальным релизом Arcade и до конкурса его просмотрели лишь несколько сотен пользователей, что не дало Лоуренсу конкурентного преимущества, решили в ЕВС.

Лазарев, комментируя итоги «Евровидения», отметил предвзятость жюри по отношению к России, сообщало «РИА Новости».

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Политика
Новости

Подозреваемого в угрозах убийством активиста «Голоса» отправили под домашний арест

Ведомости
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Химкинский городской суд Московской области отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Удот будет находиться под домашним арестом до 16 июня. Ему запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и дознавателя, а также пользоваться любыми средствами связи.

Удота задержали 20 мая в линейном управлении МВД по «Шереметьеву». По словам его адвоката Максима Пашкова, активист пришел в полицию сам после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию возбужденного против него дела.

Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Конфликт с журналистами у активиста произошел за месяц до этого в аэропорту «Шереметьево». Удот отказывался с ними общаться и просил его не снимать, но они продолжали настаивать. Тогда он ответил, что «их всех переубивает», рассказывал Пашков.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Порошенко назвал «политическими преследованиями» расследования против него

Ведомости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко связал расследования, которые были начаты против него после окончания срока его полномочий как главы государства, со стартом парламентской избирательной кампании и назвал их «политическими преследованиями», передает «Интерфакс-Украина». Порошенко также не исключил, что может стать фигурантом новых уголовных дел.

Порошенко отметил, что внимательно следит за всеми обвинениями. По его мнению, обвинения исходят не от его личных врагов, а «от врагов Украины», «пятой колонны», которая пытается очернить действия властей страны в ходе конфликта в Донбассе, инцидента в Азовском море или в вопросе автокефалии Украинской православной церкви. «Я готов и за это отвечать, так как считаю, что это был правильный, решительный шаг», – цитирует Порошенко агентство.

Порошенко предположил, что его противники попытаются привлечь его к ответственности за подписание закона о языке, который предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Украинская прокуратура 13 мая начала досудебное расследование о давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.

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Политика
Новости

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 20 суток Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом Волков написал на своей странице в Twitter.

Суд признал Волкова виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу). «Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе», – отметил Волков.

Полиция задержала Волкова 21 мая в Москве. Поводом стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая в сентябре 2018 г. По словам оппозиционера, полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский».

Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более тысячи человек.

Бизнес
Новости

Обанкротился один из крупнейших производителей стали Великобритании

Ведомости
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Высокий суд Лондона в среду объявил о принудительной ликвидации British Steel, второго по величине производителя стали в Великобритании. Накануне компания, ее владелец фонд Greybull Capital, кредиторы и власти страны не смогли договориться об экстренном займе от правительства в размере 30 млн фунтов ($38 млн). British Steel просила эти деньги из-за нехватки заказов, которую она объясняла связанной с Brexit неопределенностью. Переговоры завершились неудачей, потому что британские власти боялись нарушить правила ЕС, запрещающие оказывать бизнесу государственную помощь, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Из-за банкротства British Steel работу могут потерять 25 000 человек, отмечает Reuters. Из них 5000 работают непосредственно на компанию, а еще 20 000 связаны с ее цепочкой поставок. Но British Steel продолжит работать в ближайшее время, а премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство «ищет все возможные способы обеспечить будущее для компании».

Greybull приобрел британскую компанию у индийской Tata Steel всего за один фунт в 2016 г. и переименовал ее в British Steel. Фонд специализируется на покупке проблемных компаний и пытается привести их дела в порядок.

Политика
Новости

В перевернувшемся туристическом автобусе в Италии пострадали более 10 россиян

Ведомости
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Граждане России пострадали в результате ДТП, в которое попал туристический автобус вблизи итальянского города Сиена, сообщает посольство России в Италии в своем аккаунте в Twitter. По данным посольства, 12 россиян и 2 гражданина Армении сейчас доставлены в госпиталь с травмами легкой степени. Личность и гражданство остальных пострадавших сейчас уточняются, говорится в сообщении.

Двухэтажный туристический автобус перевернулся утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция в Италии. Автобус упал в овраг, один человек погиб, еще 20 получили ранения. На место трагедии прибыли полиция и пожарная бригада, пишет итальянское издание Il Messegero. В настоящий момент все люди, которые были в автобусе, эвакуированы и доставлены в больницы.

Итальянское издание La Nazzione пишет, что в автобусе всего находилось 60 туристов из Восточной Европы, жертвой аварии стала женщина 40 лет, которая была гидом группы. Corriere della Sera сообщает, что в числе туристов было 50 россиян.

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Авто
Новости

Ford отозвал в России почти 15 000 автомобилей из-за проблем с подвеской

Ведомости
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Компания Ford отозвала в России 14 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с августа 2012 по апрель 2018 г.

Частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах могут «увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес», объясняется в сообщении. Это, в свою очередь, может стать причиной образования трещин на этих деталях.

В Росстандарте подчеркнули, что трещины увеличивают риск аварий во время движения.

Ford уточнил, что отозванные автомобили необходимо доставить в ближайший дилерский центр, на них заменят рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.

Политика
Новости

Парламент КЧР рассказал о претендентах на место сенатора вместо Арашукова

Ведомости
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Новый сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо Рауфа Арашукова должен быть назначен из «резерва», в котором находятся два человека – Иналь Гашоков и Крым Казаноков, рассказал ТАСС председатель комитета по нацполитике парламента КЧР Ахмат Эбзеев.

Назначение должно состояться в течение 10 дней после вступления в силу решения Совфеда о досрочном прекращении полномочий Арашукова. Если Гашоков и Казаноков откажутся от поста сенатора, то его займет депутат парламента КЧР, добавил Эбзеев.

Гашоков и Казаноков – депутаты Думы Черкесска. Последний в феврале 2016 г. занял пост сенатора от КЧР после ухода Вячеслава Дерева, который в 2018 г. был арестован по делу о мошенничестве. Казаноков пробыл в этой должности полгода, потом его сменил Арашуков. Его брат Руслан Казаноков дважды возглавлял правительство КЧР в 2003–2005 и в 2015–2016 гг. «Новая газета» писала, что в республике Руслана Казанокова считают человеком Станислава Дерева, бывшего сенатора от КЧР и старшего брата Вячеслава Дерева.

Совет Федерации 22 мая лишил Арашукова полномочий сенатора, потому что он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок. Арашуков был задержан 30 января и заключен под стражу. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Политика
Новости

Госдума одобрила поправки о штрафах за отказ предоставлять товары или услуги инвалидам

Ведомости
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Проект закона о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за отказ предоставлять инвалидам товары или услуги, прошел первое чтение в Госдуме, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан, – от 15 000 до 30 000 руб. для должностных лиц, а также для юридических – от 50 000 до 100 000 руб.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в России в последнее время участились случаи, когда людям преклонного возраста, инвалидам или гражданам, страдающим определенными заболеваниями, необоснованно отказывают в доступе к товарам или услугам. Депутаты ссылаются на данные Роспотребнадзора, по которым в службу ежегодно поступает более 20 000 жалоб от социально незащищенных категорий потребителей.

В 2017 г. сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс ребенку с церебральным параличом и его матери, которые планировали вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. В итоге «Победа» уволила руководителя группы по наземному обеспечению и провела служебное расследование.

В 2015 г. сестру известной российской модели и благотворителя Натальи Водяновой, Кристину, страдающую аутизмом и ДЦП, выгнали из кафе в Нижнем Новгороде за то, что своим видом она отпугивала посетителей. Об этом сама Водянова написала на странице в соцсети Facebook. СКР возбудил уголовное дело об унижении по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения). Кафе, где произошел инцидент, потом закрыли.

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Политика
Новости

Прокуратура Украины начала новое расследование против Порошенко

Ведомости
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Антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное расследование о правомерности действий бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников при распределении должностей в компании «Центрэнерго», сообщает ведомство в Facebook.

Руководство «Центрэнерго» и Фонда госимущества Украины вместе с чиновниками, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и набсовета компании с целью хищения ее средств, говорится в поступившем в прокуратуру заявлении. Их действия координировали народный депутат Украины Игорь Кононенко и Порошенко, утверждает заявитель.

Решение о начале расследования было принято после встречи руководителя антикоррупционной прокуратуры с Крючковым Д. В., отмечает в сообщении. Бывший депутат Дмитрий Крючков проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании «Запорожьеоблэнерго».

Ранее украинская прокуратура начала досудебное расследование в отношении Порошенко о вмешательстве в деятельность судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Накануне государственное бюро расследований возбудило против Порошенко уголовное дело о госизмене.

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