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Германия отрицает санкции США против «Северного потока – 2»

Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу США наложить санкции на компании, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», однако Берлин принял решение их отрицать, передает Reuters со ссылкой на официального представителя министерства.

Министр энергетики США Рик Перри накануне заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства «Северного потока – 2», передавал Bloomberg. «Я ожидаю, что в ближайшем будущем сенат, а также салата представителей США направят президенту законопроект, который будет иметь очень, очень обременительные ограничения для компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2», – цитирует чиновника агентство. Иных деталей законопроекта Перри не раскрывал.

Ранее журнал Foreign Policy и Bloomberg сообщили о том, что американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». У обоих изданий оказалась копия неопубликованного документа. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов, говорилось в документе. Законодатели призывают также усилить давление на «Газпром» и его партнеров по проекту: компании Uniper и Wintershall из Германии, Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Кремль не опасается, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2», сообщил 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Проект «Северный поток – 2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», – отметил он.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу года.