Экономика / Правила

Полномочия антимонопольной службы могут быть расширены

Правительственный законопроект делает судебные споры с ней бессмысленными для госорганов

Госорганы могут фактически лишиться возможности оспаривать в судах предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). К такому результату может привести принятие поправок в закон о конкуренции, проект которых правительство внесло в Госдуму в конце прошлой недели.

Любое предписание ФАС приостанавливается до решения суда, говорит замруководителя антимонопольной службы Сергей Пузыревский. Это оправданно для споров с компаниями, которые могут понести убытки из-за исполнения предписания. Но по отношению к госорганам такой подход применять неправильно – их решения могут ограничивать конкуренцию и мешать бизнесу, объясняет Пузыревский необходимость поправок: предписание должно действовать, если не будет отменено судом. Хотя суд будет вправе  и приостановить его действие. ФАС, по ее собственным данным, вынесла 568 предписаний в отношении госорганов в 2018 г., 212 из них были обжалованы в суде и лишь четыре признаны недействительными. Предписания выносятся о прекращении нарушения госорганом антимонопольного законодательства, отмене акта, прекращении антиконкурентного соглашения, приводит примеры представитель ФАС.

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