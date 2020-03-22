Центробанк попытался успокоить рынки сохранением ставки
ЦБ остановился на решении не изменять ставку в 6%. Как объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сработали балансировка краткосрочных проинфляционных и среднесрочных дезинфляционных факторов, а также высокий уровень неопределенности.
Набиуллина не ожидает рецессии в российской экономике: «Темпы роста во II квартале могут замедляться и будут, скорее всего, меньше, чем в I квартале, но годовые темпы будут оставаться в положительной зоне. В III квартале ожидается стабилизация». Обновленные прогнозы Центробанку только предстоит представить на следующем заседании 24 апреля.
С Набиуллиной не согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров – он ожидает снижения ВВП на 2,7% в 2020 г. По его мнению, Россия, как и другие страны, не избежит закрытия отраслей и принудительной остановки предприятий из-за коронавируса, повлияет на ВВП и ценовая война на рынке нефти, и подавленный мировой спрос.