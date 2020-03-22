Центробанк попытался успокоить рынки сохранением ставки

С Набиуллиной не согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров – он ожидает снижения ВВП на 2,7% в 2020 г. По его мнению, Россия, как и другие страны, не избежит закрытия отраслей и принудительной остановки предприятий из-за коронавируса, повлияет на ВВП и ценовая война на рынке нефти, и подавленный мировой спрос.