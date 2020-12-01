Законопроект о налогообложении криптовалют внесен в Госдуму

Зато уже определены санкции за невыполнение требований по декларированию сделок с криптовалютой и доходов от них. Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу доходов от операций с использованием цифровой валюты грозит наложением штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога. Кроме того, если налоговая инспекция увидит признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства, то сможет «истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой».