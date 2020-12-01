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Законопроект о налогообложении криптовалют внесен в Госдуму

Уклониться от его исполнения будет не сложно, считают эксперты
Екатерина Шохина
Законопроект о налогообложении криптовалют получился карательным /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюту. Авторы документа предлагают признать цифровую валюту имуществом и вводят обязанность подавать налоговую декларацию, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 000 руб. Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Зато операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. «Разъяснений по расчету налогов еще не было.

Судя по всему, доходы от сделок с криптовалютами будут облагаться в общем порядке: доходы от продажи минус расходы на приобретение, разница облагается по ставке 13% для резидентов (со следующего года – 15%, если доходы превысят 5 млн руб., по увеличенной ставке облагается сумма превышения этого порога)», – объяснил «Ведомостям» аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Зато уже определены санкции за невыполнение требований по декларированию сделок с криптовалютой и доходов от них. Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу доходов от операций с использованием цифровой валюты грозит наложением штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога. Кроме того, если налоговая инспекция увидит признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства, то сможет «истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных