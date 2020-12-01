Законопроект о налогообложении криптовалют внесен в Госдуму

Законопроект о налогообложении криптовалют внесен в ГосдумуУклониться от его исполнения будет не сложно, считают эксперты
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюту. Авторы документа предлагают признать цифровую валюту имуществом и вводят обязанность подавать налоговую декларацию, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 000 руб. Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Зато операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. «Разъяснений по расчету налогов еще не было.
Судя по всему, доходы от сделок с криптовалютами будут облагаться в общем порядке: доходы от продажи минус расходы на приобретение, разница облагается по ставке 13% для резидентов (со следующего года – 15%, если доходы превысят 5 млн руб., по увеличенной ставке облагается сумма превышения этого порога)», – объяснил «Ведомостям» аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Зато уже определены санкции за невыполнение требований по декларированию сделок с криптовалютой и доходов от них. Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу доходов от операций с использованием цифровой валюты грозит наложением штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога. Кроме того, если налоговая инспекция увидит признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства, то сможет «истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой».