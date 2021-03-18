Страховщиков хотят заставить платить за разбитые дороги и падающие сосульки

Сейчас, даже в случае признания ответственными организациями своей вины в причинении вреда жизни, здоровью или имуществу, компенсации убытков приходится ждать месяцами. «Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти девять месяцев», – отмечают авторы законопроекта и добавляют, что из-за этого многие автовладельцы отказываются от права на возмещение причиненного вреда, «что порождает среди них социальную напряженность и недоверие к органам власти».