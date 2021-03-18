Страховщиков хотят заставить платить за разбитые дороги и падающие сосульки

Страховщиков хотят заставить платить за разбитые дороги и падающие сосулькиВред, причиненный авто из-за плохой работы дорожных и коммунальных служб, включат в ОСАГО
В Госдуму внесен резонансный законопроект, цель которого – избавить автовладельцев от необходимости судиться с управляющими компаниями и муниципалитетами, в случае если автомобиль владельца полиса ОСАГО пострадает от непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах.
В пояснительной записке к законопроекту, инициированному сенатором Сергеем Леоновым и группой депутатов, указано, что законопроект подготовлен в целях дополнительной защиты прав потерпевших, заключивших договор обязательного страхования, на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу.
Авторы документа утверждают, что автовладельцы стали все чаще отказываться от покупки ОСАГО, поскольку полис не обеспечивает им достаточной страховой защиты, например, при повреждениях машины из-за ям и выбоин на дороге, неубранного снега, падения сосулек с крыш и падения на авто не спиленных вовремя коммунальщиками гнилых деревьев.
Сейчас, даже в случае признания ответственными организациями своей вины в причинении вреда жизни, здоровью или имуществу, компенсации убытков приходится ждать месяцами. «Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти девять месяцев», – отмечают авторы законопроекта и добавляют, что из-за этого многие автовладельцы отказываются от права на возмещение причиненного вреда, «что порождает среди них социальную напряженность и недоверие к органам власти».