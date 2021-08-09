Менее трети из всех госпрограмм признаны высокоэффективными

Минэкономразвития направило в правительство доклад об эффективности реализации госпрограмм за первое полугодие 2021 г. (есть у «Ведомостей»). Согласно отчету министерства, высокая эффективность – более 92% – отмечена только по 13 из 45 госпрограмм, которые выполняются в России (в прошлом году таких госпрограмм было семь). Еще по 13 госпрограммам отмечена эффективность реализации выше среднего (от 82 до 92%), по девяти – ниже среднего (от 61 до 82%). Низкая эффективность (менее 61%) зафиксирована по шести госпрограммам. В среднем эффективность реализации госпрограмм в первом полугодии составила 80,3% (это выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1,8 п. п.).