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Менее трети из всех госпрограмм признаны высокоэффективными

Минэк планирует их масштабную оптимизацию
Анастасия Бойко
В числе аутсайдеров по уровню эффективности госпрограмма Минздрава, из-за того что средства на ее реализацию не были доведены до адресата /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития направило в правительство доклад об эффективности реализации госпрограмм за первое полугодие 2021 г. (есть у «Ведомостей»). Согласно отчету министерства, высокая эффективность – более 92% – отмечена только по 13 из 45 госпрограмм, которые выполняются в России (в прошлом году таких госпрограмм было семь). Еще по 13 госпрограммам отмечена эффективность реализации выше среднего (от 82 до 92%), по девяти – ниже среднего (от 61 до 82%). Низкая эффективность (менее 61%) зафиксирована по шести госпрограммам. В среднем эффективность реализации госпрограмм в первом полугодии составила 80,3% (это выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1,8 п. п.).

Эффективность оценивается на основе исполнения контрольных событий госпрограммы (от этого зависит 80% показателя) и соблюдения исполнителем требований по ее администрированию (еще 20%). Среди наиболее эффективных, например, программы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, по управлению государственным и материальным резервом, по социальной поддержке граждан, по обеспечению государственной безопасности, по развитию атомного энергопромышленного комплекса, по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности (100%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных