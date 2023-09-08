Спад внешней торговли Китая замедлился

Так, общий объем торговли с Россией по итогам первых восьми месяцев 2023 г. увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $155,1 млрд. Экспорт из России в Китай увеличился на 13,3% до $83,3 млрд, а импорт из КНР вырос на 63,2% и составил $71,8 млрд. За август рост общих объемов торговли Китая с Россией составил 7,9% (год к году), при этом российский экспорт вырос на 1,3%, китайский импорт – на 17,5%.