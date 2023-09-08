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Спад внешней торговли Китая замедлился

Обороты с Россией продолжили расти
Антон Козлов
NurPhoto via AFP

Падение импорта и экспорта КНР, наблюдавшееся в последние месяцы, сгладилось в августе, но это не указывает на устойчивую тенденцию восстановления китайской внешней торговли. Товарооборот с Россией при этом продолжает показывать сильные позиции роста. Это следует из статистики главного таможенного управления КНР, опубликованной в четверг, 7 сентября.

Так, общий объем торговли с Россией по итогам первых восьми месяцев 2023 г. увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $155,1 млрд. Экспорт из России в Китай увеличился на 13,3% до $83,3 млрд, а импорт из КНР вырос на 63,2% и составил $71,8 млрд. За август рост общих объемов торговли Китая с Россией составил 7,9% (год к году), при этом российский экспорт вырос на 1,3%, китайский импорт – на 17,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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