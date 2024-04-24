Экспорт из России в Европу рухнул вдвое в начале 2024 года

Экспорт из России в Европу рухнул вдвое в начале 2024 годаЭто связано не только с санкциями, но и со снижением цены на трубопроводный газ
Российский экспорт в страны Европы по итогам января – февраля 2024 г. сократился до $9 млрд с $18,3 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных ФТС данных внешней торговли. Общий показатель поставок из России в начале года также продемонстрировал отрицательную динамику: по сравнению с первыми месяцами 2023 г. он снизился на $5,4 млрд и составил $58,5 млрд. При этом, согласно статистике Центробанка, в марте экспорт начал восстанавливаться после падения в начале года. Показатель приблизился к $40 млрд после $28 млрд в январе и $30 млрд в феврале 2024 г.
Падение поставок из России в Европу в начале 2024 г. продолжило тенденцию прошлого года. По данным ФТС, за весь 2023 год экспорт в страны этого региона снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд после $265,6 млрд в 2022 г. Доля европейских стран в структуре российского экспорта таким образом составила по итогам прошлого года 20%, в то время как в 2021 г., по данным аналитиков ЦМАКПа, на этот регион приходилось 51% (вклад стран ЕС при этом сократился с 33 до 12%).