Экспорт из России в Европу рухнул вдвое в начале 2024 года

Падение поставок из России в Европу в начале 2024 г. продолжило тенденцию прошлого года. По данным ФТС, за весь 2023 год экспорт в страны этого региона снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд после $265,6 млрд в 2022 г. Доля европейских стран в структуре российского экспорта таким образом составила по итогам прошлого года 20%, в то время как в 2021 г., по данным аналитиков ЦМАКПа, на этот регион приходилось 51% (вклад стран ЕС при этом сократился с 33 до 12%).