Таможенники в этом году доначислили бизнесу почти вдвое больше платежей

Таможенники в этом году доначислили бизнесу почти вдвое больше платежейУчастники ВЭД ожидают дальнейшего ужесточения контроля со стороны ФТС
Таможенники усилили контроль за стоимостью ввезенных в Россию товаров – выросли как доначисления пошлин, так и количество требований со стороны ФТС. Такая тенденция подтверждается как данными ведомства, так и заявлениями отдельных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), опрошенных «Ведомостями».
По статистике ФТС за девять месяцев (последние данные), сумма доначислений таможенных платежей достигла 45,4 млрд руб. Это на 73% больше показателя за аналогичный период прошлого года (26,2 млрд руб.). Основные нарушения, зафиксированные таможенниками за девять месяцев, – занижение таможенной стоимости товаров, их незаконный оборот, а также заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде, поясняется на сайте ведомства. Система выбора объектов контроля «обеспечивает динамичный рост» пополнения федерального бюджета за счет выявления начислений, которые не были уплачены на этапе декларирования, отмечается на сайте ФТС.