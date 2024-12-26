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/ Экономика

Таможенники в этом году доначислили бизнесу почти вдвое больше платежей

Участники ВЭД ожидают дальнейшего ужесточения контроля со стороны ФТС
Дарья Мосолкина
По статистике ФТС за девять месяцев (последние данные), сумма доначислений таможенных платежей достигла 45,4 млрд руб.
По статистике ФТС за девять месяцев (последние данные), сумма доначислений таможенных платежей достигла 45,4 млрд руб. / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Таможенники усилили контроль за стоимостью ввезенных в Россию товаров – выросли как доначисления пошлин, так и количество требований со стороны ФТС. Такая тенденция подтверждается как данными ведомства, так и заявлениями отдельных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), опрошенных «Ведомостями».

По статистике ФТС за девять месяцев (последние данные), сумма доначислений таможенных платежей достигла 45,4 млрд руб. Это на 73% больше показателя за аналогичный период прошлого года (26,2 млрд руб.). Основные нарушения, зафиксированные таможенниками за девять месяцев, – занижение таможенной стоимости товаров, их незаконный оборот, а также заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде, поясняется на сайте ведомства. Система выбора объектов контроля «обеспечивает динамичный рост» пополнения федерального бюджета за счет выявления начислений, которые не были уплачены на этапе декларирования, отмечается на сайте ФТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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