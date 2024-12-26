Таможенники в этом году доначислили бизнесу почти вдвое больше платежей

По статистике ФТС за девять месяцев (последние данные), сумма доначислений таможенных платежей достигла 45,4 млрд руб. Это на 73% больше показателя за аналогичный период прошлого года (26,2 млрд руб.). Основные нарушения, зафиксированные таможенниками за девять месяцев, – занижение таможенной стоимости товаров, их незаконный оборот, а также заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде, поясняется на сайте ведомства. Система выбора объектов контроля «обеспечивает динамичный рост» пополнения федерального бюджета за счет выявления начислений, которые не были уплачены на этапе декларирования, отмечается на сайте ФТС.