Кабмин подумает об оптимизации льгот по соцвзносам для малого и среднего бизнеса

На правкомиссии президент «Опоры России» Александр Калинин предлагал расширить перечень получателей страховых льгот по пониженной ставке 7,6% (действуют для обрабатывающей промышленности), например, на предприятия металлообработки, производителей детских игрушек, текстильных изделий. Также бизнес-объединение инициировало пересмотр льгот для компаний МСП, которые занижают зарплаты, но имеют право платить взносы по пониженной ставке со всей зарплаты. Для них было предложено ввести систему, которая действует для остальных компаний МСП, когда пониженные взносы уплачиваются с зарплаты выше 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Высвободившиеся средства могли бы стать источником для финансирования расширенной льготы для производственных компаний, говорил Калинин.