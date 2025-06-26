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Кабмин подумает об оптимизации льгот по соцвзносам для малого и среднего бизнеса

Отказ от пониженных ставок может привести к уходу в тень, считают в «Опоре России»
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Freepik
Freepik

Власти проанализируют эффективность применения пониженных страховых взносов субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и представят в правительство предложения по их оптимизации. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам правкомиссии по вопросам развития МСП, прошедшей в мае. Документ есть у «Ведомостей». Ответственными исполнителями обозначены Минфин, Минэк, Минтруд и ФНС, срок исполнения – 20 апреля 2026 г.

На правкомиссии президент «Опоры России» Александр Калинин предлагал расширить перечень получателей страховых льгот по пониженной ставке 7,6% (действуют для обрабатывающей промышленности), например, на предприятия металлообработки, производителей детских игрушек, текстильных изделий. Также бизнес-объединение инициировало пересмотр льгот для компаний МСП, которые занижают зарплаты, но имеют право платить взносы по пониженной ставке со всей зарплаты. Для них было предложено ввести систему, которая действует для остальных компаний МСП, когда пониженные взносы уплачиваются с зарплаты выше 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Высвободившиеся средства могли бы стать источником для финансирования расширенной льготы для производственных компаний, говорил Калинин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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