Минэк планирует продлить еще на год упрощенный переезд в САРы

Минэк планирует продлить еще на год упрощенный переезд в САРыНа начало октября на их территории зарегистрировалось 515 резидентов
Минэкономразвития готовится внести поправки в федеральный закон от 26 марта 2022 г., устанавливающий правила перерегистрации компаний в специальные административные районы (САРы). В частности, планируется продлить до конца 2026 г. упрощенную процедуру смены юрисдикции (редомициляции) для международных холдинговых компаний и международных фондов. Законопроект министерства есть у «Ведомостей». Действие облегченного механизма должно прекратиться в конце текущего года, что чревато возникновением сложностей при «переезде» в САР, указывает Минэк в пояснительной записке к документу. Чтобы избежать их, необходимо продлить действие послаблений для новых резидентов, уверены авторы поправок.
Упрощенный порядок регистрации в САРе впервые был введен в марте 2022 г. и уже неоднократно продлевался властями. В частности, он позволяет иностранным компаниям при редомициляции в такие районы не представлять определенные документы, если получить их из-за недружественных действий страны резидентства невозможно. К ним, в частности, относятся свидетельство о госрегистрации иностранного юрлица, копия устава международной компании и др. Сейчас в России действуют два САРа – на о. Октябрьский Калининградской области и о. Русский Приморского края.