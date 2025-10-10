Минэк планирует продлить еще на год упрощенный переезд в САРы

Упрощенный порядок регистрации в САРе впервые был введен в марте 2022 г. и уже неоднократно продлевался властями. В частности, он позволяет иностранным компаниям при редомициляции в такие районы не представлять определенные документы, если получить их из-за недружественных действий страны резидентства невозможно. К ним, в частности, относятся свидетельство о госрегистрации иностранного юрлица, копия устава международной компании и др. Сейчас в России действуют два САРа – на о. Октябрьский Калининградской области и о. Русский Приморского края.