Минэк обозначил вызовы и приоритеты для структурной перестройки экономики

Минэк обозначил вызовы и приоритеты для структурной перестройки экономикиУчастники ежегодной коллегии ведомства обсудили решение проблем производительности труда и неплатежей госкомпаний своим контрагентам
Выход на траекторию долгосрочного роста российской экономики происходит на фоне ряда вызовов, в числе которых санкционные и бюджетные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты, усиление конкуренции, в том числе с импортом на внутреннем рынке, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций, перечислил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на итоговой коллегии ведомства 18 марта.
Решетников отметил, что Банк России прилагает максимум усилий, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику. По словам министра, долгосрочная стабильность бюджетной системы – это необходимое условие для развития экономики. Решетников отметил, что правительство «приоритизирует бюджетные расходы», чтобы направить поддержку отраслям и технологиям, которые обеспечат необходимые темпы роста ВВП. Минфин в начале года поручил федеральным органам исполнительной власти сократить расходы на 10%, писали «Ведомости» 11 марта. При этом секвестр не затронет социальные обязательства, траты на СВО и поддержку семей бойцов, уточнял Минфин.