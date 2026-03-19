Минэк обозначил вызовы и приоритеты для структурной перестройки экономики

Решетников отметил, что Банк России прилагает максимум усилий, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику. По словам министра, долгосрочная стабильность бюджетной системы – это необходимое условие для развития экономики. Решетников отметил, что правительство «приоритизирует бюджетные расходы», чтобы направить поддержку отраслям и технологиям, которые обеспечат необходимые темпы роста ВВП. Минфин в начале года поручил федеральным органам исполнительной власти сократить расходы на 10%, писали «Ведомости» 11 марта. При этом секвестр не затронет социальные обязательства, траты на СВО и поддержку семей бойцов, уточнял Минфин.