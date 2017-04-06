Рост ВВП в базовом сценарии прогнозируется на 2% в 2017 году – Минэкономразвития

Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на 2% в текущем году и на 1,5% в год в течение последующей трехлетки. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Такие показатели роста ВВП, по его словам, заложены в базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны до 2020 г., подготовленного ведомством.

Инфляция в 2017 г. в новом базовом варианте, который предполагает ослабление валютного курса до отметки в 68 руб./$1 к концу года, ожидается на уровне 3,8%. «В случае если предположить сохранение курса на уровне 56-57 руб./$1, то к концу этого года можно ожидать инфляцию на уровне 2,9%», - добавил Орешкин.

Курс доллара на конец 2018, 2019 и 2020 гг. в целевом прогнозе составляет соответственно 70,3 руб./$1, 71,2 руб./$1, 72,4 руб./$1, в базовом варианте - соответственно 70,8, 71,6 и 73,8 руб.

Отток капитала из России в 2017 и 2018 гг. может составить по $8-10 млрд, говорится в прогнозе. При этом в 2019 и 2020 гг. отток может снизиться до $6 млрд. Все оценки сделаны при условии сохранения антироссийских санкций.