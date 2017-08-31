Орешкин назвал замедление роста ВВП России в июле временным

Замедление роста ВВП России в июле вызвано временными факторами, в последующий период ожидается восстановление более высоких темпов, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Устойчивый рост, о котором мы говорили, продолжается, он начался где-то в середине 2016 г. Это уже видно и по показателям годового роста ВВП. Как я сказал, во II квартале рост ВВП составил 2,5%», – сообщил он.

«Действительно, июльские значения выглядят слабее. Это замедление темпов роста до 1,5%, но во многом это связано с временными факторами и с воздействием крепкого курса рубля, который у нас был в начале 2017 г.», – продолжил Орешкин.

Он пояснил, что под временными факторами имеется в виду, в частности, динамика сельского хозяйства, что связано с холодной погодой весной и в начале лета и смещением урожая. Так, июльские показатели по сельскому хозяйству примерно на 3% ниже уровня прошлого года.

Тем не менее в министерстве ожидают, что урожай в этом году окажется не хуже прошлого года, и прогнозируют, что в августе – сентябре будет более позитивная динамика по выпуску в сельском хозяйстве, и этот фактор начнет играть в другую сторону в эти месяцы.

Минсельхоз придерживается консервативного прогноза урожая на этот год – 110 млн т. В то же время оценки экспертов зернового рынка гораздо оптимистичнее и у некоторых из них превышают 130 млн т.