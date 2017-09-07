Путин пообещал резидентам ТОР 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщил, что предприятия, зарегистрировавшиеся в ТОРах или свободном порту Владивосток до 2025 г., получат 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов.

Для крупных инвестпроектов (от $100 млн) льгота по налогу на прибыль продлевается с 10 до 19 лет. Для иностранных инвесторов, начиная от $10 млн — упрощенное предоставление российского гражданства. «Как домой сюда сможете ездить», — говорит Путин Ронни Чану.

Слова президента были встречены аплодисментами.