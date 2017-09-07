ЕЦБ решил не менять процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки по итогам сентябрьского заседания, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экспертов.

Основная ставка по операциям рефинансирования была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Также ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении Центробанка. Евро к 14.47 мск поднялся на 0,5% до $1,1974.