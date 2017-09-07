Для доведения пенсий до прожиточного минимума будет выделено 10 млрд рублей

Порядка 10 млрд руб. будет направлено из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты социальных доплат, сообщил премьер-министру страны Дмитрий Медведеву председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Для 3,9 млн человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет. В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 9,97 млрд руб. в 69 субъектах Российской Федерации», - сказал Дроздов на встрече с Медведевым.

Он сообщил, что пенсии в России в 2017 г. вырастут на 4,5%. «В этом году предполагается, что пенсии вырастут на 4,5%. При плановой инфляции 3,7% это будет рост в реальном выражении», - сказал Дроздов.