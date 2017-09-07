ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП в еврозоне до максимума с 2007 года

Экономика еврозоны все еще нуждается в весьма существенных стимулах, заявил предправления Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.

При этом ЕЦБ улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2017 г. с 1,9 до 2,2% - максимума с 2007 г.

Драги отметил, что риски для роста экономики в еврозоне в целом сбалансированы, а статистика подтверждает укрепление экономики. Одним из сдерживающих факторов является дефицит реформ, сказал председатель ЕЦБ.

Базовая инфляция в регионе несколько ускорилась, рост занятости поддерживает потребление в частном секторе и рост цен, в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно усиливаться до целевых 2%.

Он подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) ЕЦБ будет сохранена на уровне 60 млрд евро в месяц как минимум до конца декабря. При необходимости ЕЦБ готов расширить объемы и продлить сроки QE. Программа будет действовать до тех пор, пока Центробанк не убедится в устойчивом восстановлении инфляции.