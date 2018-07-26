Экономика

Новости

США и ЕС договорились работать над «нулевыми тарифами»

Договоренность о работе над взаимным обнулением пошлин на промышленные товары, исключая автомобили, стала одним из главных результатов переговоров президента США Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Заявления сторон приводятся на сайте Белого дома.

США и ЕС договорились о расширении торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соевыми бобами. «Соевые бобы - это большое дело. И ЕС начнет почти сразу же покупать много соевых бобов» у американских фермеров на среднем западе, подчеркнул Трамп. «Это сделает торговлю более справедливой и обоюдной. Мое любимое слово - «взаимно»», - отметил он.

Евросоюз согласился импортировать из США больше сжиженного природного газа (СПГ). Юнкер пообещал, что ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ, отметив, что «это также сообщение для других» поставщиков.

Кроме того Вашингтон и Брюссель договорились о работе по сокращению бюрократических препятствий в торговле, и сотрудничестве по вопросу реформирования ВТО.

В преддверии переговоров с Юнкером Трамп анонсировал план прекращения торговой войны с ЕС. «США и ЕС с обеих сторон сворачивают все тарифы, барьеры и субсидии! Это, в конечном счете, и будет свободный рынок и честная торговля! Надеюсь, они согласятся. Мы готовы, но они на это не пойдут», - писал Трамп в своем твиттере.