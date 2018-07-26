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США и ЕС договорились работать над «нулевыми тарифами»

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Договоренность о работе над взаимным обнулением пошлин на промышленные товары, исключая автомобили, стала одним из главных результатов переговоров президента США Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Заявления сторон приводятся на сайте Белого дома.

США и ЕС договорились о расширении торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соевыми бобами. «Соевые бобы - это большое дело. И ЕС начнет почти сразу же покупать много соевых бобов» у американских фермеров на среднем западе, подчеркнул Трамп. «Это сделает торговлю более справедливой и обоюдной. Мое любимое слово - «взаимно»», - отметил он.

Евросоюз согласился импортировать из США больше сжиженного природного газа (СПГ). Юнкер пообещал, что ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ, отметив, что «это также сообщение для других» поставщиков.

Кроме того Вашингтон и Брюссель договорились о работе по сокращению бюрократических препятствий в торговле, и сотрудничестве по вопросу реформирования ВТО.

В преддверии переговоров с Юнкером Трамп анонсировал план прекращения торговой войны с ЕС. «США и ЕС с обеих сторон сворачивают все тарифы, барьеры и субсидии! Это, в конечном счете, и будет свободный рынок и честная торговля! Надеюсь, они согласятся. Мы готовы, но они на это не пойдут», - писал Трамп в своем твиттере.

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Экономика
Новости

Венесуэла привяжет деноминированный боливар к своей криптовалюте

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты. С 20 августа с суверенного боливара исчезнет пять нулей, вместо планировавшихся ранее трех, сообщает Reuters. Об этом Мадуро заявил в эфире национального телевидения. Ранее предполагалось, что новый боливар будет введен 4 июня.

Обновленная национальная валюта будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро, заявил Мадуро. Подробностей он не привел. Обеспеченная нефтью криптовалюта была выпущена в феврале этого года. Ранее Мадуро заявлял, что Центробанк Венесуэлы сможет покупать за петро золото. С апреля в Венесуэле стартовали продажи жилья за криптовалюту.

По данным оппозиционного Мадуро конгресса, в июне инфляция в Венесуэле превысила 46 000%, а по итогам 2018 г. она прогнозируется на уровне 1 000 000%, прогнозировал МВФ. Это поставит страну в положение Зимбабве в 2000-х гг. и Германии в 1920-х гг.

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Новости

Российское посольство в США ответило на крымскую декларацию Госдепа

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Посольство России в США опубликовало ответ на декларацию Госдепартамента США о непризнании Крыма частью России. «Ждем декларации Госдепа о том, что Косово – это Сербия», - пишут российские дипломаты.

Авторы российского заявления обвинили американских партнеров в том, что они живут в «иной реальности», поскольку «пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 г.»

Крым был присоединен к России по итогам референдума весной 2014 г. Независимость Косова в начале 2008 г. провозгласил парламент республики, входившей в Сербию. Лозунг «Косово – это Сербия» стал символом протестов, организованных сербским правительством.

Представители российской дипмиссии также указали на « неадекватность рекомендаций внешнеполитического ведомства США» из-за прежних предостережений Госдепа от посещения ЧМ-2018. Несмотря на это в Россию приехало более 90 000 американских болельщиков, указывают дипломаты. «Сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения Госдепа о несуществующих «опасностях»», - отмечается в заявлении посольства.

В «крымской декларации» Госдепа США провозглашается отказ «в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права», отвергается «попытка аннексии Крыма Россией» и заявляется готовность «следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины».

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Бизнес
Новости

Состояние Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд из-за разочарования инвесторов

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Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности соцсети, подсчитал Bloomberg. На закрытии торгов акции компании подешевели на 20%.

Если падение продолжится и после открытия торгов, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Bloomberg. В начале июля его состояние оценивалось в $81,6 млрд, теперь же – менее чем в $70 млрд. За основателем соцсети в списке богатейших людей планеты шел Уоррен Баффетт - его состояние оценивается в $81,2 млрд. Первую позицию в рейтинге занимал основатель Amazon Джефф Безос со $142 млрд, за ним шел основатель Microsoft Билл Гейтс с $94,2 млрд.

Результаты Facebook по итогам второго квартала не оправдали ожидания инвесторов. Чистая прибыль соцсети выросла до $5,11 млрд ($1,74 за акцию) с $3,89 млрд по итогам аналогичного периода прошлого года. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне $1,75 за акцию. Выручка с прошлого года выросла на 42% до $13,23 млрд. Инвесторы рассчитывали на $13,43 млрд, отмечает Associated Press.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о казни шестерых членов «Аум Синрикё»

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Последние шесть человек из числа приговоренных к смерти членов запрещенной экстремистской секты «Аум Синрикё» были казнены сегодня в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на свои источники. Телекомпания приводит имена казненных: Кадзуаки Окадзаки, Масато Йокояма, Сатору Хашимото, Ясуо Хаяси, Тору Тойода и Кеничи Хироуз.

«Аум Синрике» стала известна на весь мир после распыления нервно-паралитического газа зарин в метро Токио в утренний час пик в марте 1995 г. Тогда 13 человек погибли, около 6500 – пострадали.

В начале июля в Японии был повешен основатель секты Секо Асахара (настоящее имя – Тидзуо Мацумото). Тогда же был казнен бывший военный министр «Аум Синрике» Киехидэ Хаякава, руководивший строительством завода по производству зарина. Всего на 6 июля были казнены 7 бывших руководителей секты из 13 приговоренных к смерти.

Amnesty International осудила приведение смертных приговоров в исполнение, отметив, что казнь не может являться ответом даже на самые омерзительные преступления.

Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. На кнопку, автоматически открывающую люк под приговоренным, одновременно нажимают три человека. Таким образом никто из исполнителей не знает, кто именно привел приговор в действие.

Религиозной корпорацией «Аум Синрике» стала в 1989 г. В нее входило 30 000-50 000 человек, в том числе более 10 000 – в России, до запрета организации.

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Политика
Новости

Захарова прокомментировала декларацию Помпео по Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала декларацию госсекретаря США Майка Помпео о том, что непризнание Крыма российским отныне становится частью официальной политики США. По ее мнению, подобных деклараций Соединенных Штатов было много и все они со временем отменялись.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», – написала Захарова.

Сегодня госдепартамент США опубликовал «декларацию Помпео» по Крыму о том, что США не признают «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права», и будут «следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины». На слушаниях в сенате Помпео заявил, что США готовы усиливать давление на Россию в ответ на «агрессивные действия» с целью снижения уровня конфронтации. «Но при этом мы должны оставлять открытой дверь для диалога», – констатировал госсекретарь США.

Декларацию Помпео уже приветствовал президент Украины Петр Порошенко, назвавший ее способом «избавить Кремль от имперских иллюзий».

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Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил о задержании гендиректора НПО им. Лавочкина

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Задержаны фигуранты дела о мошенничестве в производящем спутники и разгонные блоки «Фрегат» НПО им. Лавочкина, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова задержаны», – сказал он. По этой информации, в четверг будет подано ходатайство об их аресте.

В среду, 25 июля, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что Лемешевский подал в отставку со 2 августа после того, как СКР возбудил против него дело о мошенничестве.

«В отношении генерального директора АО "НПО им. Лавочкина" Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн руб.», – сказали в пресс-службе.

С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс» (ракеты-носители «Союз»), ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «ЭРА-Глонасс»), ожидается замена руководства РКК «Энергия» (пилотируемая космонавтика). На прошлой неделе стало известно о деле о госизмене в головном НИИ отрасли – подмосковном ЦНИИмаше.

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Политика
Новости

Госсекретарь США опубликовал декларацию по Крыму

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал декларацию о непризнании Крыма российским, в которой проводит аналогию с непризнанием советскими стран Прибалтики по «декларации Уэллеса» 1940 г. Документ размещен на сайте госдепартамента США.

Госдепартамент в очередной раз указал на нарушение Россией основополагающего положения международной политики, изложенного в подписанном СССР Хельсинкском заключительном акте 1975 г.: «воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

«Как и в декларации Уэллеса в 1940 г. Соединенные Штаты утверждают в качестве принципа своей политики отказ в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют о готовности следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины», – говорится в декларации.

По мнению Помпео, «Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и изолировала себя от международного сообщества».

В декларации Уэллеса (Самнер Уэллес, заместитель госсекретаря США в 1937–1943 гг.) о признании незаконным включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии в 1940 г. содержатся похожие формулировки. «Народ Соединенных Штатов отвергает захватнические действия вне зависимости от того, совершены ли они с помощью силы или угрозы применения силы. Он также отвергает любые формы вмешательства одной страны, вне зависимости от ее силы, во внутренние дела другого суверенного государства, вне зависимости от его слабости», – говорится в историческом документе.

Декларация Уэллеса представляла собой нечто намного большее, нежели сиюминутный символический жест, – писал в 2015 г. госсекретарь США Джон Керри. – Начиная с 1940 г. и вплоть до полного восстановления независимости балтийских стран полвека спустя флаги Эстонии, Латвии и Литвы продолжали реять в Вашингтоне, в то время как их народы верили в то, что придет день, когда свобода возвратится к ним».

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Бизнес
Новости

Otto и Quelle перестали работать в России

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Интернет-магазины Otto и Quelle (оба входят в немецкую Otto Group) перестали принимать заказы в России. Соответствующее объявление появилось на сайтах, передает «Интерфакс».

В сообщении, по данным агентства, также уточнялось: все уже оформленные заказы будут доставлены клиентам. На момент написания материала сайты Otto и Quelle были недоступны.

О том, что Otto и Quelle закроют онлайн-магазины в России, писала газета «Коммерсантъ» в апреле со ссылкой на заявление гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера. По его словам, закрытие магазинов на этом рынке – часть глобальной стратегии Otto Group, которая решила сосредоточиться на продажах для немецкоязычных стран. При этом Otto Group продолжит в России развивать другие свои бренды – Witt, Bonprix и eSolutions.

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Политика
Новости

Бывший первый замминистра по ЧС допрошен ФСБ по делу о мошенничестве

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Бывший первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шляков допрошен ФСБ в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Шляков находится на допросе в ФСБ. Пока что в статусе свидетеля», - сказал собеседник агентства.

Шляков был первым замминистра МЧС в 2013-2015 гг. при бывшем (до мая этого года) министре Владимире Пучкове. Уголовное дело о мошенничестве, по которому допрашивается Шляков, возбуждено по материалам проверки расходов МЧС за 2013-2016 гг. Счетной палатой, сообщил источник агентства.

Ранее в среду Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве. «Сергей Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», - сказал собеседник агентства.

Об итогах проверки МЧС Счетная палата сообщила еще в 2016 г., указав на многочисленные нарушения при закупках учреждениями министерства. Например, в 2015 г. федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности» (ФКУ ЦОД) закупило четыре пожарно-спасательных мотоцикла VFR1200X на базе модели Honda VFR1200X по 2,6 млн руб., тогда как их расчетная стоимость ниже закупочной почти на миллион рублей. В 2015 -2016 гг. МЧС закупило 110 пожарных автоцистерн «Камаз» с улучшенными ТТХ по 15 и 16,6 млн руб., тогда как цена обычной такой пожарной автоцистерны всего 6,6 млн руб.

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Политика
Новости

Штаб Собянина прокомментировал нецензурные предвыборные ролики

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Предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина не имеет отношения к распространяемым в соцсетях «предвыборным» роликам с ненормативной лексикой и намерен жаловаться в Мосгоризбирком. Об этом сегодня рассказал руководитель штаба Константин Ремчуков.

«В последнее время в соцсетях появились ролики, которые вызывают недоумение. В них в очень странной форме москвичей мотивируют прийти на выборы 9 сентября. Эти видео легко опознать - в них используется ненормативная лексика и другие сомнительные способы, как сейчас говорят, поймать хайп», - сказал Ремчуков «Интерфаксу».

По его словам, все обвинения в адрес штаба в распространении роликов бездоказательны: задача штаба - общение с москвичами, а не «засорение интернета вирусными видео». «Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», - сказал Ремчуков.

Видео, ориентированные на молодежную аудиторию, перечисляют достижения столицы и призывают «не класть на выборы».

Политологи указывают, что в отсутствие реального оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы 9 сентября главная задача властей - повышение явки. На предыдущих выборах 2013 г. москвичи, пришедшие голосовать за оппозиционера Алексея Навального, обеспечили четверть общей явки, при этом мэрия мобилизационной кампании не проводила.

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Политика
Новости

Bloomberg рассказал о чипе в футбольном мяче, который Путин подарил Трампу

Ведомости
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В футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, есть чип. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это рекламный чип.

Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar. Внутри него встроен чип, который можно подключить к смартфону и получить «эксклюзивный контент», говорится на сайте Adidas. В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и др., поясняет компания в руководстве к пользованию. Стоимость такого мяча – 8990 руб.

Adidas не стал комментировать Bloomberg, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, добавляет агентство. На фотографиях также нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas, рассуждает Bloomberg. Футбольный мяч проверили на безопасность, как и все подарки, заверила агентство пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она не пояснила, было ли что-то обнаружено.

В середине июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. На ней Путин подарил Трампу футбольный мяч. Это был символический подарок, потому что в России как раз закончился чемпионат мира по футболу, а США летом совместно с Мексикой и Канадой выиграли право на проведение турнира в 2026 г.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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