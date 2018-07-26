Матвиенко исключила повторение ситуации 90-х с невыплатой пенсий
Государство гарантирует всем российским гражданам своевременное получение пенсий, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством. Недопустимо повторить ситуацию 1990-х гг., когда не платили пенсии», – сказала она (цитаты по ТАСС). «Гарантирую: ничего такого не повторится, все будут получать пенсии», – заверила спикер верхней палаты парламента.
В связи с пенсионной реформой Матвиенко констатировала, что планы повысить возраст выхода на пенсию не нравятся большинству людей, однако откладывать эту меру недопустимо. Она подчеркнула, что в пакете поправок в пенсионное законодательство необходимо предусмотреть комплекс мер, прежде всего по поддержке лиц предпенсионного возраста, защите трудовых прав и улучшению медицинского обеспечения.
Законопроект правительства предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Власти обещают за счет реформы в два раза увеличить индексацию пенсий неработающим пенсионерам – до 1000 руб. с 2019 г. 19 июля документ в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин