Медведев объяснил повышение пенсионного возраста в научной статье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально- экономического развития». Она опубликована в журнале «Вопросы экономики» за октябрь. В статье Медведев описывает задачи экономической политики России на ближайшие шесть лет. Например, он рассуждает на тему несырьевого экспорта, цифровизации экономики, уровня бедности, об ипотеке, а также о повышении пенсионного возраста.
В частности, премьер считает более болезненными альтернативы повышению пенсионного возраста. «Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», – говорится в статье Медведева.
Медведев напомнил, что до недавнего времени в России возраст выхода на пенсию действовал с 1930-х гг. Продолжительность жизни за это время намного выросла, отмечает премьер. В 1939 г. доля лиц старше обще- установленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002 г. — уже 20,5%, в 2018 г. — 25,4%, перечисляет он. При таких условиях есть три пути решения, рассуждает Медведев: повышение уровня тарифов отчислении в пенсионную систему, снижение реального уровня пенсий или повышение пенсионного возраста. Первое предложение несет риски: люди начнут получать зарплату «в конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, считает премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».
Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев. «Вопрос об изменении пенсионного возраста возник не сегодня. И аргументы за и против обсуждаются на протяжении последнего десятилетия», – добавляет он.
Летом правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России. В сентябре Госдума одобрила это предложение. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. До этого времени женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.
«Вопросы экономики» – ежемесячный научный журнал, основанный в 1929 г. Его учредители – Институт экономики РАН и Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики». В редакционную коллегию входят ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. «Вопросы экономики» есть в списке ВАК.
Медведев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете с 1990 по 1997 гг. У премьера есть степень кандидата юридических наук.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин