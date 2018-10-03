Голикова написала колонку о роли пожилых людей в обществе
Вице-премьер Татьяна Голикова написала для журнала «Русский пионер» колонку о роли пожилых людей в обществе. С учетом роста продолжительности жизни и старения населения роль пожилых становится все важнее, указывает она.
«На бабушках, дедушках, на родителях, которые тоже становятся бабушками и дедушками, держатся поколения и поколения семей в нашей стране. Бабушки и мамы воспитывают детей, помогают во всем молодым. Потом приходит момент, когда уже они нуждаются в нашей заботе», — рассуждает Голикова.
Вопросы заботы о пожилых, по ее словам, стоят достаточно остро, а для их решения нужны системный подход и тесное взаимодействие ведомств, общественных организаций и гражданского общества. Голикова напоминает, что создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с господдержкой, которая к 2022 г. затронет всю страну. Государство также развивает тему «активного долголетия».
Самый важный аспект, по словам Голиковой, — это «зрелость общества» с точки зрения восприятия пожилых людей. «Кто-то в 60 лет считает себя бабушкой или дедушкой и чувствует себя старым и дряхлым в свои годы. Кто-то — и их действительно много — молод душой, бодр, полон идей и планов», — пишет она.
Голикова отметила, что тема для нее «очень личная» — в детстве она жила со строгой и «очень боевой» бабушкой.
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. 3 октября Совет Федерации одобрил инициативу, теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин — с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят Госдумой в первом чтении, Путин объявил о смягчении условий реформы.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин