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Голикова написала колонку о роли пожилых людей в обществе

Вице-премьер Татьяна Голикова написала для журнала «Русский пионер» колонку о роли пожилых людей в обществе. С учетом роста продолжительности жизни и старения населения роль пожилых становится все важнее, указывает она.

«На бабушках, дедушках, на родителях, которые тоже становятся бабушками и дедушками, держатся поколения и поколения семей в нашей стране. Бабушки и мамы воспитывают детей, помогают во всем молодым. Потом приходит момент, когда уже они нуждаются в нашей заботе», — рассуждает Голикова.

Вопросы заботы о пожилых, по ее словам, стоят достаточно остро, а для их решения нужны системный подход и тесное взаимодействие ведомств, общественных организаций и гражданского общества. Голикова напоминает, что создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с господдержкой, которая к 2022 г. затронет всю страну. Государство также развивает тему «активного долголетия».

Самый важный аспект, по словам Голиковой, — это «зрелость общества» с точки зрения восприятия пожилых людей. «Кто-то в 60 лет считает себя бабушкой или дедушкой и чувствует себя старым и дряхлым в свои годы. Кто-то — и их действительно много — молод душой, бодр, полон идей и планов», — пишет она.

Голикова отметила, что тема для нее «очень личная» — в детстве она жила со строгой и «очень боевой» бабушкой.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. 3 октября Совет Федерации одобрил инициативу, теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин — с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят Госдумой в первом чтении, Путин объявил о смягчении условий реформы.

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