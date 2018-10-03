Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

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Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга

Президент Владимир Путин назначил Александра Беглова, который до сих пор был его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин также принял отставку с этой должности по собственному желанию от Георгия Полтавченко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении Путина сменить губернатора Петербурга. Полтавченко президент предложил возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это крупнейший судостроительный холдинг в России, который на 100% принадлежит государству. Срок полномочий Полтавченко истекал в 2019 г., он руководил городом с 2011 г.

Представитель Кремля уточнял, что Путин предложил Беглову возглавить Петербург до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г. Он не уточнил, дал ли Беглов согласие на участие в выборах и обсуждалась ли эта тема на встрече с Путиным. Это личное решение президента, рассказал «Ведомостям» бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили в декабре прошлого года полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство. Он много работал в городе и в свое время был там врио губернатора».

Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 г., когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов руководил городом в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко. С декабря 2017 г. Беглов был полномочным представителем президента в СЗФО.

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