Новости
Политика
Новости

Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно закону время выхода на пенсию повысят для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. До этого момента мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст в июне. Предполагалось, что для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 63 лет, а для мужчин – до 65. Летом документ прошел первое чтение в Госдуме. Во втором – ключевом – чтении законопроект приняли на прошлой неделе, 26 сентября. Тогда скорректировали возраст выхода на пенсию для женщин, предложив повысить его до 60 лет. В третьем и окончательном чтении Госдума одобрила документ на следующий день. На этой неделе, 3 октября, закон о пенсионной реформе одобрил Совет Федерации.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин назначил Александра Беглова, который до сих пор был его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин также принял отставку с этой должности по собственному желанию от Георгия Полтавченко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении Путина сменить губернатора Петербурга. Полтавченко президент предложил возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это крупнейший судостроительный холдинг в России, который на 100% принадлежит государству. Срок полномочий Полтавченко истекал в 2019 г., он руководил городом с 2011 г.

Представитель Кремля уточнял, что Путин предложил Беглову возглавить Петербург до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г. Он не уточнил, дал ли Беглов согласие на участие в выборах и обсуждалась ли эта тема на встрече с Путиным. Это личное решение президента, рассказал «Ведомостям» бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили в декабре прошлого года полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство. Он много работал в городе и в свое время был там врио губернатора».

Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 г., когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов руководил городом в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко. С декабря 2017 г. Беглов был полномочным представителем президента в СЗФО.

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2017 году

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Получивший 23 оклада воронежский чиновник вошел в антикоррупционную комиссию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Исполняющий обязанности заместителя главы Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату в виде 23 окладов, вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Гусев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В конце сентября Гусев уволил Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада и назначив к страховой пенсии доплату в размере 75% от среднего заработка. Через два дня руководитель региона назначил его на прежнюю должность в качестве исполняющего обязанности. Позже Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона и покинет пост 8 октября.

В правительстве области объяснили, что решение о повторном назначении было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 г. «О государственных должностях Воронежской области», а о выплатах – в связи с постановлением правительства региона от 2015 г. «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)» и по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 г.

В понедельник Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой «провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию». Сотрудники областной прокуратуры уже начали проверку. 

Бизнес
Новости

«Фосагро» продала украинскую «дочку»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Химический холдинг «Фосагро» продал свое дочернее предприятие на Украине – ООО «Фосагро-Украина». Это следует из списка аффилированных лиц компании. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Агентству в «Фосагро» подтвердили выход из украинской «дочки», отказавшись от дальнейших комментариев.

Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Ограничения будут действовать как минимум три года.

Действия Украины не несут негативных последствий для компании, говорил тогда гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. По его словам, компания сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран. «Принятые меры в первую очередь негативно скажутся на местных аграриях <…> именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине», – отмечал Гурьев. В конце мая «Фосагро» решила прекратить отгрузку продукции украинским потребителям.

Об уходе с украинского рынка объявил также «Еврохим». Компания продала украинскую «дочку» еще в мае.

Политика
Новости

Поставщик продуктов для Росгвардии подал в суд на Навального

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» подало иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий и требования истца в карточке не приводятся. Заявление зарегистрировано 1 октября и пока к производству не принято.

Компания упоминается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным. В расследовании утверждается, что в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» стало единственным исполнителем закупок продовольствия для Росгвардии, после чего цена закупаемых службой продуктов резко возросла.

Росгвардия в ответ на расследование ФБК заявила, что доставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством». Служба также подчеркнула, что в расследовании не учитываются различные показатели, в частности сезонность закупок, страна происхождения, стоимость тары.

Директор Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября обнародовал видеообращение к Навальному. В нем он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.

Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор в суде потребовал приостановить работу Петелинской птицефабрики

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с требованием приостановить продажу продукции, изготавливаемой Петелинской птицефабрикой (входит в группу «Черкизово»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 000 до 1 млн руб.», – говорится в сообщении.

Причиной стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазин, повторно обнаружены сальмонелла и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.

Петелинская птицефабрика вошла в группу «Черкизово» в 1997 г. Ее продукция, выпускаемая, в частности, под брендом «Петелинка», представлена практически во всех федеральных и локальных торговых сетях, отмечается на сайте группы.

Стиль жизни
Новости

Дворковича избрали президентом Международной шахматной федерации

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который сейчас занимает пост председателя фонда «Сколково», избрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом говорится в Twitter Российской шахматной федерации (Дворкович входит в ее попечительский совет).

Выборы президента ФИДЕ состоялись на конгрессе организации в Батуми. Ранее британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов в пользу Дворковича. Таким образом, на пост руководителя организации помимо Дворковича претендовал только вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Перед началом голосования бывший вице-премьер выступил перед членами конгресса. Он назвал себя командным игроком, претендующим на пост президента организации, чтобы «служить шахматам». «Я буду стюардом, работающим на благо шахмат», – отмечал Дворкович. По его мнению, одна из главных задач организации – сократить расходы и увеличить инвестиционную привлекательность организации. «ФИДЕ должна научиться зарабатывать деньги», – уверен он. Бывший чиновник также призвал шахматистов тесно сотрудничать с ведущими спортивными организациями мира, в том числе с Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией футбола и другими крупными международными федерациями и спонсорами. По ходу его выступления зал несколько раз аплодировал, отмечает ТАСС.

Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов возглавлял организацию более 20 лет – с 1995 г. В конце 2015 г. минфин США включил его в санкционный список за действия в интересах сирийских властей. В апреле 2018 г. президентский совет шахматной организации попросил его немедленно уйти в отставку. ФИДЕ объясняла это тем, что из-за его нахождения в санкционном списке у нее появились проблемы с банками, замораживающими счета ФИДЕ. Илюмжинов отказался подавать в отставку, в июле он был отстранен от работы. В результате россиянин решил не баллотироваться на новый срок.

22-летний чемпион мира по шахматам

Бизнес
Новости

Экс-руководитель авиакомпании «Россия» может стать гендиректором «Внуково»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший глава авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин может стать новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Внуково», говорится в сообщении компании. Акционеры должны принять решение на внеочередном собрании 7 ноября. Они также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Василия Александрова.

Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота» в 2009–2015 гг. В сентябре 2015 г. он стал гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте». В этот период правительство пыталось спасти вторую авиакомпанию страны от банкротства, передав ее «Аэрофлоту». Позже «Трансаэро» все-таки лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. покинул компанию и стал гендиректором авиакомпании «Россия». В сентябре 2018 г. совет директоров авиакомпании прекратил его полномочия, несмотря на то что контракт истекал в ноябре 2018 г. В тот же месяц Сапрыкин был назначен первым заместителем генерального директора «Внуково».

«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после «Аэрофлота» и S7 Group. С января по июль 2018 г. компания перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».

Политика
Новости

Голикова написала колонку о роли пожилых людей в обществе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Татьяна Голикова написала для журнала «Русский пионер» колонку о роли пожилых людей в обществе. С учетом роста продолжительности жизни и старения населения роль пожилых становится все важнее, указывает она.

«На бабушках, дедушках, на родителях, которые тоже становятся бабушками и дедушками, держатся поколения и поколения семей в нашей стране. Бабушки и мамы воспитывают детей, помогают во всем молодым. Потом приходит момент, когда уже они нуждаются в нашей заботе», — рассуждает Голикова.

Вопросы заботы о пожилых, по ее словам, стоят достаточно остро, а для их решения нужны системный подход и тесное взаимодействие ведомств, общественных организаций и гражданского общества. Голикова напоминает, что создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с господдержкой, которая к 2022 г. затронет всю страну. Государство также развивает тему «активного долголетия».

Самый важный аспект, по словам Голиковой, — это «зрелость общества» с точки зрения восприятия пожилых людей. «Кто-то в 60 лет считает себя бабушкой или дедушкой и чувствует себя старым и дряхлым в свои годы. Кто-то — и их действительно много — молод душой, бодр, полон идей и планов», — пишет она.

Голикова отметила, что тема для нее «очень личная» — в детстве она жила со строгой и «очень боевой» бабушкой. 

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. 3 октября Совет Федерации одобрил инициативу, теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин — с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят Госдумой в первом чтении, Путин объявил о смягчении условий реформы.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Технологии
Новости

Forbes назвал самых богатых американцев

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых американцев. В него вошли 400 человек. В этом году список впервые возглавил основатель Amazon Джефф Безос, его состояние Forbes оценил в $160 млрд. Безос ранее стал первым человеком, чье состояние, по данным издания, достигло $100 млрд.

Как отмечает Forbes, впервые с 1994 г. на первом месте рейтинга оказался не сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он опустился на второе место, его состояние, по оценке Forbes, чуть ли не вдвое ниже, чем у Безоса: $97 млрд.

На третьем месте – бизнесмен Уоррен Баффетт, его состояние оценено в $88,3 млрд, а на четвертом – основатель Facebook Марк Цукерберг с $61 млрд. На пятой строчке рейтинга сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд), на шестой – сооснователь Google Ларри Пейдж ($53,8 млрд).

В списке есть уроженец СССР. Это сооснователь Google Сергей Брин, чье состояние оценивается в $52,4 млрд. В топ-10 также вошли братья Чарльз и Дэвид Кох, состояние первого Forbes оценил в $53,5 млрд, а второго – в $52,3 млрд.

Гендиректор SpaceX Илон Маск находится на 24-м месте, его состояние оценено в $19,6 млрд. Кроме того, в рейтинг вошел президент США Дональд Трамп. Он на 259-й строчке, его состояние Forbes оценил в $3,1 млрд. До избрания Трампа президентом (он победил на выборах в ноябре 2016 г.) его состояние оценивалось в $4,5 млрд.

Самый молодой участник списка – 28-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель. Forbes поместил его на 354-ю строчку, оценив его состояние в $2,3 млрд.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

Медведев призвал «Единую Россию» извлечь уроки из поражений на выборах губернаторов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал партию извлечь урок из прошедших губернаторских выборов. Об этом он заявил на заседании комиссии «Единой России» по контролю за реализацией предвыборной программы, передает «Интерфакс».

«Естественно, нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и неудачами, которые возникли у наших кандидатов, кандидатов, которых поддержала “Единая Россия”. Скажу прямо — это нормально, это демократия, но для партии — определенный урок», — подчеркнул Медведев. По его словам, в будущем нужно вернуть утраченные позиции.

В то же время кампанию «Единой России» на выборах на основе полученного результата он назвал успешной. У партии «достаточно значительной запас прочности», но есть и «серьезный потенциал для нового роста», подчеркнул премьер.

В конце сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что по итогам единого дня голосования 9 сентября партия примет ряд кадровых решений. По его словам, выборная кампания проходила на фоне жестких дискуссий о пенсионной реформе и в некоторых регионах партийцы не смогли провести разъяснительную работу.

23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернатора, по итогам которых единороссы проиграли. Во Владимирской области кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова (37,46%) уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину (57,03%). В Хабаровском крае была аналогичная ситуация: кандидат-единоросс Вячеслав Шпорт (28%) проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу (70%).

В двух регионах — Хакасии и Приморье — губернатора по итогам выборов избрать пока не смогли. В Хакасии прошел первый тур, и кандидат-единоросс Виктор Зимин не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Перед вторым туром, в котором он должен был соперничать с кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, он снял свою кандидатуру. 3 октября президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии Михаила Развозжаева, который с 2014 г. занимал должность заместителя министра по делам Северного Кавказа.

В Приморье прошли два тура выборов, но их результаты были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов отказался от продолжения кампании. На его место был назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший пост губернатора Сахалинской области. Он объявил, что будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Экономика
Новости

Путин увидел в действиях США подрыв доверия к доллару и «ошибку империй»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США своей внешней политикой подрывают веру в доллар как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, эта ситуация заставила европейские власти задуматься о «новых возможностях», в том числе об организации расчетов в других валютах помимо доллара.

По словам Путина, американские власти «пилят сук, на котором сидят». Российского президента удивила такая политика. «Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет, они наступают рано или поздно», — уверен Путин. Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно призывал повысить экономический суверенитет Евросоюза, снизив зависимость от США. Российский лидер добавил, что это правильная стратегия в ситуации, когда кто-то «пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе» с помощью политических инструментов.

Ранее The Bell со ссылкой на источники написал, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», уточнял источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. 3 октября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Он отмечал, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме, который должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

О необходимости дедолларизации экономики летом говорил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с Путиным в июле он заявил, что банк подготовил предложения, направленные на «расширение использования рубля в международных расчетах». Инициативу Костина поддержал Минфин. В начале октября банкир заявил, что Путин «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.

Читать ещё
Preloader more
Фото