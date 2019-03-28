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Reuters узнал о беспрецедентных предложениях Китая по передаче технологий

США и Китай добились прогресса в переговорах по заключению торговой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных собеседников Белого дома. Одним из главных новшеств стала готовность Пекина обсуждать отказ от требований принудительной передачи технологий у американских компаний как условия доступа на свой рынок. Сценарий, о котором идет речь, ранее в переговорах не фигурировал и необычен «как с точки зрения масштабов, так и специфики», пояснил собеседник.

Тем не менее, вопрос интеллектуальной собственности по-прежнему остается камнем преткновения в торговых переговорах. «Если бы вы посмотрели тексты [проектов соглашений] месяц назад по сравнению с сегодняшним днем, вы бы увидели, что мы продвинулись вперед во всех областях. Мы еще не там, где хотим быть», — сказал чиновник.

Собеседник агентства не уточнил график торговых переговоров. «Это может пойти в мае, июне, никто не знает. Это может произойти в апреле, мы не знаем», — отметил он. Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут прогресс по основным соглашениям, заключаемым в рамках этой сделки. Ранее агентство сообщало, что США и Китай работают над письменными соглашениями в шести областях: принудительная передача технологий, кибер-кражи, права интеллектуальной собственности, услуги, валюта, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле.

Сегодня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин прибывают в Пекин для нового раунда переговоров с китайскими официальными лицами. Итоговый текст договора должен быть согласован лидерами США и КНДР Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ходе личной встречи. Ее дата не назначена. Ранее США выдвигали ультиматум о том, что если к 1 марта стороны не придут к соглашению, Вашингтон повысит c 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров на $200 млрд. Прогресс в переговорах позволил отложить реализацию этого решения.