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Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Инфляция в сентябре будет нулевой, говорится в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции» за сентябрь. В годовом выражении она замедлится до 4,1%.

По итогам 2019 г. инфляция может составить 3,6–3,8%. В августе министерство уже снизило прогноз по инфляции на этот год с 4,3% до 3,8%. На ВЭФ министр экономического развития Максим Орешкин допускал, что этот показатель может оказаться еще ниже.

В августе впервые за последние два года была зафиксирована месячная дефляция, она составила 0,24%. Годовая инфляция продолжила замедляться – до 4,31% после 4,58% в июле. В Минэкономразвития пояснили, что причиной замедления инфляции в августе стало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Дезинфляционный тренд сохранится в ближайшие кварталы на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита, отмечают в министерстве.