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ЦБ понизил прогноз по росту российской экономики

ЦБ снизил прогноз темпа роста российской экономики в 2019 г. с 1,0–1,5 до 0,8–1,3%. Такое решение было принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала года.

Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на следующие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5–2% в 2020 г. и 1,5–2,5% в 2021 г. Добиться поставленной цели в 3% возможно будет только в 2022 г., считает ЦБ.

Прогноз Минэкономразвития более оптимистичный: добиться роста экономики в 3,1% Россия сможет уже в 2021 г. Прогноз по 2019 и 2020 гг. у министерства совпадает с ЦБ – 1,3% и 1,7% соответственно.

Российская экономика в первом полугодии показала слабую динамику, она выросла на 0,7%. Минэкономразвития ожидает, что темпы роста восстановятся уже в III квартале на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.