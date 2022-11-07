Минцифры до конца года выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
Минцифры до конца года выделит более 28 млрд руб. на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«До конца года на все решения [по импортозамещению ПО], которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд руб.», — сообщил он (цит. по ТАСС).
Чернышенко также сообщил, что всего было отобрано 216 проектов для импортозамещения ПО в металлургии, машиностроении, электроэнергетике, строительстве, транспорте и других отраслях. По словам Чернышенко, среди отобранных проектов — системы планирования ресурсов предприятий, управления производственными процессами, системами информационного моделирования и все классы систем.
Вице-премьер уточнил, что из всех отобранных проектов 44 стали результатом «укрупненных межотраслевых решений», которые будут приниматься группами компаний.
Всего на эти цели бизнес выделит более 155 млрд руб. «Отрасли сами объединились, и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств они вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них. Поскольку бизнес, мы видим, взял на себя очень серьезные финансовые обязательства — профинансировать эти работы на сумму свыше 155 млрд руб.», — сказал Чернышенко.
ИЦК для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики были созданы по поручению Мишустина. Они объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы объем софинансирования по каждому из проектов составляет около 80%. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию они создавались. При этом в правительстве рассчитывают, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что вендоры приступят к разработке отечественного ПО уже в октябре этого года, а первые «практические результаты» будут готовы к 2024 г.
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