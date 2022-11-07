Минсельхоз сохранит запрет на экспорт риса в 2023 году
Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на 2023 г., передает пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
«По отдельным позициям наблюдается отставание от прошлогодних темпов, в частности, по рису, валовый сбор которого ожидается на уровне 950 000 т. Этот объем соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год», — отмечается в сообщении.
На совещании Патрушев также заявил, что несмотря на оптимистичные прогнозы по объемам урожая сахарной свеклы, на данный момент накопано чуть больше 34 млн т., что несколько ниже, чем в прошлом году.
В июле министерство приняло решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.
Россия также до конца августа запрещала вывоз семян подсолнечника и рапса. Позже первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут уточняла, что снимать этот запрет не планируется.
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