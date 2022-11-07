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Экономика

Минсельхоз сохранит запрет на экспорт риса в 2023 году

Ведомости

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на 2023 г., передает пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

«По отдельным позициям наблюдается отставание от прошлогодних темпов, в частности, по рису, валовый сбор которого ожидается на уровне 950 000 т. Этот объем соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год», — отмечается в сообщении.

На совещании Патрушев также заявил, что несмотря на оптимистичные прогнозы по объемам урожая сахарной свеклы, на данный момент накопано чуть больше 34 млн т., что несколько ниже, чем в прошлом году. 

В июле министерство приняло решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

Россия также до конца августа запрещала вывоз семян подсолнечника и рапса. Позже первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут уточняла, что снимать этот запрет не планируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных