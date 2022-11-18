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Экономика

Белоусов ожидает падения ВВП России на 2,8-3,3% по итогам года

Ведомости

Падение ВВП России по итогам этого года составит 2,8-3,3%, а в следующем – в пределах 1%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам первого дня саммита АТЭС.

«В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус 3%, минус 2,9%, минус 2,8%, примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в 1%-й спад», – сказал он.

По оценке Белоусова, российская экономика уже прошла нижнюю точку спада потребительского спроса и приближается к ней по части инвестиций. Экономика России сейчас более устойчивая и предсказуемая по сравнению с экономиками европейских государств, добавил вице-премьер.

Российская экономика продолжит падение до III квартала следующего года, пришли к выводу опрошенные ранее Bloomberg аналитики. По оценке Bloomberg Economics, по итогам текущего года ВВП России сократится на 3,5% и на 2% – по итогам следующего.

Ранее Банк России в своем обновленном прогнозе оценил спад ВВП в 3-3,5% по итогам 2022 г. По прогнозу Минэка, ВВП в этом году снизится на 2,9%, в 2023 г. – на 0,8%, в 2024-2025 гг. экономика будет расти по 2,6% в год. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что спад составит 2,9-3,3%, а прогноз Минэка на следующий год называл «вполне реалистичным». 

В октябре Всемирный банк улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5% и 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, там выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце октября отмечал, что российская экономика в поквартальном исчислении перейдет к росту в конце этого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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