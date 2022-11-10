Кудрин ожидает падения ВВП России на 2,9-3,3% по итогам года
Падение российской экономики, ситуация в которой складывается лучше, чем предполагалось, по итогам 2022 г. составит 2,9-3,3%, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью RT.
«Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось. Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введён в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадёт более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», – рассказал он.
Кудрин также подчеркнул, что прогноз Минэкономразвития, в соответствии с которым ВВП России снизится на 0,8% в 2023 г., является вполне реалистичным. При этом глава Счетной палаты допустил возникновение и «более сложных сценариев» в связи с ограничением цен на российские энергоносители.
«В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдёт никаких новых сложных событий. Делать прогнозы на долгосрочную перспективу пока трудно», – добавил он.
Инфляция же в стране по итогам года составит около 12%, считает Кудрин, а на целевой показатель в 4% выйти удастся лишь в 2024 или 2025 г. В следующем году инфляция опустится до 5-8%. На фоне устойчивого снижения инфляции в стране ЦБ, вероятно, и дальше продолжит снижать ключевую ставку, добавил он.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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