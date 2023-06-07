Путин: в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться

Глава государства добавил, что при этом важно «использовать открывающиеся возможности» и работать над достижением технологического и финансового суверенитета страны. Кроме того, по его словам, следует сосредоточиться на выстраивании «оптимальной кооперации и логистики», улучшении инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.