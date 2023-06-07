Путин: в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться
В 2023 г. мировая экономика продолжит замедляться, несмотря на это ВВП России может вырасти на 1–2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%», – отметил он.
Глава государства добавил, что при этом важно «использовать открывающиеся возможности» и работать над достижением технологического и финансового суверенитета страны. Кроме того, по его словам, следует сосредоточиться на выстраивании «оптимальной кооперации и логистики», улучшении инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.
Приоритетными направлениями Путин назвал стимулирование рынка труда и «донастройку» системы подготовки и переподготовки кадров.
По прогнозам Всемирного банка, мировая экономика замедлится в 2023 г. до 2,1% «на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики, направленного на сдерживание высокой инфляции». При этом организация улучшила прогноз по росту мирового ВВП с 1,7% в январе до 2,1%. В 2022 г. рост мировой экономики составил 3,1%, напомнили во Всемирном банке.
Прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России. Регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные в конце мая ЦБ экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.