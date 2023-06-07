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Экономика

Путин: в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться

Ведомости

В 2023 г. мировая экономика продолжит замедляться, несмотря на это ВВП России может вырасти на 1–2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%», – отметил он.

Глава государства добавил, что при этом важно «использовать открывающиеся возможности» и работать над достижением технологического и финансового суверенитета страны. Кроме того, по его словам, следует сосредоточиться на выстраивании «оптимальной кооперации и логистики», улучшении инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.

Приоритетными направлениями Путин назвал стимулирование рынка труда и «донастройку» системы подготовки и переподготовки кадров.

По прогнозам Всемирного банка, мировая экономика замедлится в 2023 г. до 2,1% «на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики, направленного на сдерживание высокой инфляции». При этом организация улучшила прогноз по росту мирового ВВП с 1,7% в январе до 2,1%. В 2022 г. рост мировой экономики составил 3,1%, напомнили во Всемирном банке.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Министр финансов Антон Силуанов ранее допустил рост ВВП России на 1% по итогам года.

Прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России. Регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные в конце мая ЦБ экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года. 

В этом году ПМЭФ пройдет 14–17 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных