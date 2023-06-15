Орешкин сообщил о достижении баланса в экономике

«Если говорить про структурные изменения экономики, здесь правы все. Если бы не было масштабной поддержки в апреле, мае, июне прошлого года, ситуация была бы гораздо хуже. Если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний, механизмов поддержки ЦБ, бизнесу было бы сложнее справиться. Если мы посмотрим на текущую безработицу, текущую инфляцию, – мы этого баланса достигли», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.