Орешкин сообщил о достижении баланса в экономике
Ситуация с безработицей и инфляцией в России говорит о достижении баланса в экономике. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин на полях ПМЭФ.
«Если говорить про структурные изменения экономики, здесь правы все. Если бы не было масштабной поддержки в апреле, мае, июне прошлого года, ситуация была бы гораздо хуже. Если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний, механизмов поддержки ЦБ, бизнесу было бы сложнее справиться. Если мы посмотрим на текущую безработицу, текущую инфляцию, – мы этого баланса достигли», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.
13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что является нормальным уровнем для экономики страны. По итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,51%.
Уровень безработицы обновил исторический минимум в апреле – 3,3%. В начале июня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных снизилось с начала года на 41 000 человек до 523 000 человек.
Банк России в конце апреля улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, а к цели в 4% вернется уже в 2024 г. Регулятор ждет роста ВВП России на 0,5–2% по итогам года, хотя еще в феврале он прогнозировал спад.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях.