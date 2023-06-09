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Экономика

Годовая инфляция по итогам мая ускорилась до 2,51%

Ведомости

Годовая инфляция в России по итогам мая ускорилась до 2,51%, следует из данных Росстата. В сравнении с апрелем цены выросли на 0,31%. Годовая инфляция в апреле составила 2,31%.

По данным статистического ведомства, существенное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, огурцы за отчетный период в среднем подешевели на 37,4%, помидоры – на 26,1%, бананы – на 5,5%. При этом белокочанная капуста подорожала на 86,6%, морковь – на 21,4%, лимоны – на 11,4%. Куриные яйца подешевели на 6,9%, гречка – на 3,3%, подсолнечное масло – на 1,9%. Сахар подорожал на 6%, мясо кур – на 5,4%, баранина – на 4,7%.

Цены на газовое моторное топливо выросли на 25,6%, на бензин – на 1%, на дизельное топливо – на 0,1%. Лекарства подорожали на 0,3%. Помимо этого наблюдается рост цен на зубные пасты, спички, антисептики для рук и сухие корма для домашних животных.

Ранее по теме: ЦБ допустил отклонение инфляции от прогноза из-за вторичных санкций

В конце апреля Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он прогнозировал спад. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, в феврале она ожидалась на уровне 5–7%. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных