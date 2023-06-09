Годовая инфляция по итогам мая ускорилась до 2,51%

В конце апреля Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он прогнозировал спад. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, в феврале она ожидалась на уровне 5–7%. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.