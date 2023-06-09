ЦБ допустил отклонение инфляции от прогноза из-за вторичных санкций

Набиуллина подтвердила, что текущая цель по инфляции находится на уровне 4%. В связи с этим она допустила, что ключевая ставка может быть повышена на ближайших заседаниях ЦБ для удержания инфляции в случае ее ускорения. По словам Набиуллиной, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.