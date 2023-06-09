ЦБ допустил отклонение инфляции от прогноза из-за вторичных санкций
Вторичные санкции могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза, а также к усложнению расчетов и удлинению сроков поставок из-за обеспокоенности торговых партнеров. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Растут риски ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций, остаются риски замедления мировой экономики», – сказала она, отметив, что это может привести к отклонению инфляции от прогноза (цит. по «Интерфаксу»).
Набиуллина подтвердила, что текущая цель по инфляции находится на уровне 4%. В связи с этим она допустила, что ключевая ставка может быть повышена на ближайших заседаниях ЦБ для удержания инфляции в случае ее ускорения. По словам Набиуллиной, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.
7 июня министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в ведомстве не видят рисков, которые бы позволили говорить о выходе за пределы прогноза по инфляции, которая ожидается на уровне 5,3% по итогам года.
По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 30 мая по 5 июня ускорилась с 0,08 до 0,21%. В годовом выражении инфляция составила 2,68%. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%.