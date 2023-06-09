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Экономика

ЦБ допустил отклонение инфляции от прогноза из-за вторичных санкций

Ведомости

Вторичные санкции могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза, а также к усложнению расчетов и удлинению сроков поставок из-за обеспокоенности торговых партнеров. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. 

«Растут риски ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций, остаются риски замедления мировой экономики», – сказала она, отметив, что это может привести к отклонению инфляции от прогноза (цит. по «Интерфаксу»).

Набиуллина подтвердила, что текущая цель по инфляции находится на уровне 4%. В связи с этим она допустила, что ключевая ставка может быть повышена на ближайших заседаниях ЦБ для удержания инфляции в случае ее ускорения. По словам Набиуллиной, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. 

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7 июня министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в ведомстве не видят рисков, которые бы позволили говорить о выходе за пределы прогноза по инфляции, которая ожидается на уровне 5,3% по итогам года. 

По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 30 мая по 5 июня ускорилась с 0,08 до 0,21%. В годовом выражении инфляция составила 2,68%. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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