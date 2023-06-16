Орешкин заявил о тренде на «плавное повышение» инфляции в России
Инфляция в России имеет тренд плавного повышения, но реагировать на это нужно не повышением ставки и ужесточением денежно-кредитной политики, а мерами по обеспечению спроса в экономике и предложением. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Надо смотреть на реальную ситуацию. По факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня. – "Ведомости"), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Орешкина, реакция на рост инфляции должна быть не со стороны Центробанка, а со стороны правительства «с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением». Он добавил, что в случае выполнения этой задачи Банку России не придется прибегать к «агрессивным действиям» для сдерживания инфляции.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях.
По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.