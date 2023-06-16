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Экономика

Орешкин заявил о тренде на «плавное повышение» инфляции в России

Ведомости

Инфляция в России имеет тренд плавного повышения, но реагировать на это нужно не повышением ставки и ужесточением денежно-кредитной политики, а мерами по обеспечению спроса в экономике и предложением. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Надо смотреть на реальную ситуацию. По факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня. – "Ведомости"), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть», – сказал он (цитата по ТАСС). 

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По мнению Орешкина, реакция на рост инфляции должна быть не со стороны Центробанка, а со стороны правительства «с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением». Он добавил, что в случае выполнения этой задачи Банку России не придется прибегать к «агрессивным действиям» для сдерживания инфляции.

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. 

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По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных