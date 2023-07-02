Инвесторы с начала года забрали из европейских фондов $27 млрд
Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 г., инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.
Тренд удерживается в течение 16 недель подряд. Только на прошлой неделе в Европе был самый большой отток среди основных регионов с исходом в размере $4,6 млрд.
Инвесторы отдают предпочтение США, в частности, из-за роста их интереса к технологическому сектору с высокой капитализацией. Сила экономики США, вероятно, также сыграла свою роль на фоне опасений ослабления глобального роста, пишет Bloomberg. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос почти на 40% в первой половине года, компенсировав большую часть своих потерь в 2022 г.