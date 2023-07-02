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Инвестиции / Финансы

Инвесторы с начала года забрали из европейских фондов $27 млрд

Ведомости

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 г., инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Тренд удерживается в течение 16 недель подряд. Только на прошлой неделе в Европе был самый большой отток среди основных регионов с исходом в размере $4,6 млрд.

Инвесторы отдают предпочтение США, в частности, из-за роста их интереса к технологическому сектору с высокой капитализацией. Сила экономики США, вероятно, также сыграла свою роль на фоне опасений ослабления глобального роста, пишет Bloomberg. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос почти на 40% в первой половине года, компенсировав большую часть своих потерь в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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