Поставки автомобилей в Россию из Китая превысили $1 млрд

Резкий рост поставок китайских машин связан с санкциями и массовым уходом европейских и японских автоконцернов. Если в 2021 г. российский рынок составлял 1,52 млн автомобилей, то за 10 месяцев 2022 г. – почти в 3 раза меньше. Как отмечал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в интервью «Ведомостям», маловероятно, что кто-то из иностранных автоконцернов перезапустит свои заводы в России, а значит, Китай продолжит здесь укрепляться.