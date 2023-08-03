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Бизнес

Поставки автомобилей в Россию из Китая превысили $1 млрд

Ведомости

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июне превысили $1 млрд, сообщил «Прайм» со ссылкой на свои подсчеты.

Отметка в $1,027 млрд стала рекордом среди всех месячных поставок из КНР. Прошлый рекорд был зафиксирован в апреле – тогда было поставлено авто на сумму $976,9 млн. За первое полугодие 2023 г. из Китая было поставлено легковых машин на $4,6 млрд, что, по оценкам агентства, в 6,4 раза больше прошлогоднего результата.

Кроме того, был отмечен рост поставок новых шин на 15% (до $156,3 млн). В частности, поставки деталей и комплектующих для автомобилей за прошлый месяц выросли на 11% (до $179,2 млн)

Россия стала самым большим внешним рынком для китайского автопрома

Но из КНР везут в основном недорогие автомобили

В ноябре 2022 г. из данных Главного таможенного управления КНР следовало, что общий объем импорта автомобилей из Китая только за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд. Это было больше, чем за весь 2021 г. ($3,45 млрд).

Резкий рост поставок китайских машин связан с санкциями и массовым уходом европейских и японских автоконцернов. Если в 2021 г. российский рынок составлял 1,52 млн автомобилей, то за 10 месяцев 2022 г. – почти в 3 раза меньше. Как отмечал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в интервью «Ведомостям», маловероятно, что кто-то из иностранных автоконцернов перезапустит свои заводы в России, а значит, Китай продолжит здесь укрепляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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