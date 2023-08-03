Мантуров заявил, что российская продукция представлена почти в 80 странах
Российское торговое представительство существует в 78 странах, за 2023 г. было открыто пять новых точек. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Только за последний год мы открыли новых точек [торговых представительств] пять. Это в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. Общей сложностью мы представлены сейчас в 78 странах», – сказал министр (цитата по ТАСС).
В середине июня Мантуров сообщил, что сейчас Россия входит в мировые лидеры по производству и качеству в боевой авиации и в большинстве продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Министр уточнял, страна также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии.
27 мая заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что объем поставок российской аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2022 г. превысил $8 млрд. Он отмечал, что в странах АТР растет спрос на качественное мясо, молочную и кондитерскую продукцию.