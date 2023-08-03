Газета
Экономика

Мантуров заявил, что российская продукция представлена почти в 80 странах

Ведомости

Российское торговое представительство существует в 78 странах, за 2023 г. было открыто пять новых точек. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Только за последний год мы открыли новых точек [торговых представительств] пять. Это в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. Общей сложностью мы представлены сейчас в 78 странах», – сказал министр (цитата по ТАСС).

В середине июня Мантуров сообщил, что сейчас Россия входит в мировые лидеры по производству и качеству в боевой авиации и в большинстве продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Министр уточнял, страна также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии.

Ранее по теме: В ФТС назвали основных торговых партнеров России по итогам 2022 года

27 мая заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что объем поставок российской аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2022 г. превысил $8 млрд. Он отмечал, что в странах АТР растет спрос на качественное мясо, молочную и кондитерскую продукцию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных