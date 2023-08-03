Мантуров заявил, что российская продукция представлена почти в 80 странах

«Только за последний год мы открыли новых точек [торговых представительств] пять. Это в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. Общей сложностью мы представлены сейчас в 78 странах», – сказал министр (цитата по ТАСС).