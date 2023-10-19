Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз ВВП на 2023 год
Аналитики ожидают роста экономики страны на 2,5% в этом году после 2,3% в сентябрьском опросе. К такому выводу пришли экономисты, принявшие участие в макроэкономическом опросе Центробанка.
Отмечается, что в 2024-2026 гг. аналитики ожидают замедления роста ВВП до 1,5% в год.
Инфляция в России по итогам 2023 г. составит 7%, ожидают экономисты. Это на 0,7 п. п. выше, чем ожидалось месяц назад. Уровень безработицы в текущем году составит, по ожиданиям участников опроса, 3,1%, а рост номинальных зарплат – 12,3%. Прогноз аналитиков по курсу доллара был повышен с 85 до 86 руб. в этом году и с 89,9 до 94 руб. – в 2024 г. Стоимость нефти Urals составит $64/барр. в этом году (в сентябре прогнозировалось $61/барр.) и $72/барр. – в 2024 г. (было $65/барр.).
Опрос проводился 13-17 октября, его результаты – медиана прогнозов 28 экономистов из различных организаций. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина. Следующий опрос будет проведен в начале декабря.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил, что для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. потребуется ужесточение денежно-кредитной политики. Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, ожидает регулятор.
15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор вновь повысил ключевую ставку – на 1 п. п. до 13%. ЦБ будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила в тот день журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор также повысил прогноз по инфляции с 5-6,5% до 6-7% на конец 2023 г.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.