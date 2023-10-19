Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз ВВП на 2023 год

Инфляция в России по итогам 2023 г. составит 7%, ожидают экономисты. Это на 0,7 п. п. выше, чем ожидалось месяц назад. Уровень безработицы в текущем году составит, по ожиданиям участников опроса, 3,1%, а рост номинальных зарплат – 12,3%. Прогноз аналитиков по курсу доллара был повышен с 85 до 86 руб. в этом году и с 89,9 до 94 руб. – в 2024 г. Стоимость нефти Urals составит $64/барр. в этом году (в сентябре прогнозировалось $61/барр.) и $72/барр. – в 2024 г. (было $65/барр.).