ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%
Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2023 г. с 5-6,5% до 6-7%, следует из сообщения регулятора.
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5%, против 5,2% в августе и 4,3% в июле. В ЦБ объяснили такую динамику усилением инфляционного давления, в том числе из-за переноса в цены ослабления рубля.
Регулятор ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 г., и допускает, что для этого может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП)
За последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год, а показатель базовой инфляции вырос до 8,4%, добавили в ЦБ. Значимым фактором ослабления рубля регулятор назвал высокий внутренний спрос через повышенный спрос на импорт.
«Перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными инфляционными ожиданиями», – объяснил регулятор. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания населения, предприятий и аналитиков на этот и следующий год растут, но «на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%».
12 сентября «Ведомости» писали, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%.
15 сентября Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.