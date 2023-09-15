ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%

12 сентября «Ведомости» писали, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%.