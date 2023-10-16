Силуанов: приоритетом бюджета на 2024-2026 годы будут социальные вопросы

Тогда же министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. По оценке министерства, в 2023 г. рост ВВП составит порядка 2,8%, а в 2024 г. – 2,3 п. п. Предполагается, что цена на нефть марки Brent в 2023 г. составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель.