Силуанов: приоритетом бюджета на 2024-2026 годы будут социальные вопросы
Основным приоритетом российского бюджета на 2024-2026 гг. являются социальные вопросы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Трансляция шла на сайте Госдумы.
«Многие говорят: “У нас что теперь, военный бюджет?” Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», – подчеркнул он.
В конце сентября Силуанов представил проект федерального бюджета на 2024-2026 гг. Он отметил, что в нем заложены средства на социальную поддержку граждан, технологическое развитие и расширение инфраструктуры, а также укрепление обороноспособности страны и полноценную интеграцию новых регионов.
Ежегодно более 2,5 трлн руб. выделяется на реализацию решений, которые содержались в послании президента Федеральному собранию. На реализацию нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Цифровая экономика» предусмотрено чуть менее 3 трлн руб. На реализацию инициатив социально-экономического развития выделяется более 760 млрд руб.
Тогда же министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. По оценке министерства, в 2023 г. рост ВВП составит порядка 2,8%, а в 2024 г. – 2,3 п. п. Предполагается, что цена на нефть марки Brent в 2023 г. составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель.
Согласно прогнозу, к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.