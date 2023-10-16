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Экономика

Силуанов: приоритетом бюджета на 2024-2026 годы будут социальные вопросы

Ведомости

Основным приоритетом российского бюджета на 2024-2026 гг. являются социальные вопросы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Трансляция шла на сайте Госдумы.

«Многие говорят: “У нас что теперь, военный бюджет?” Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», – подчеркнул он. 

В конце сентября Силуанов представил проект федерального бюджета на 2024-2026 гг. Он отметил, что в нем заложены средства на социальную поддержку граждан, технологическое развитие и расширение инфраструктуры, а также укрепление обороноспособности страны и полноценную интеграцию новых регионов. 

Ежегодно более 2,5 трлн руб. выделяется на реализацию решений, которые содержались в послании президента Федеральному собранию. На реализацию нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Цифровая экономика» предусмотрено чуть менее 3 трлн руб. На реализацию инициатив социально-экономического развития выделяется более 760 млрд руб.

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Тогда же министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. По оценке министерства, в 2023 г. рост ВВП составит порядка 2,8%, а в 2024 г. – 2,3 п. п. Предполагается, что цена на нефть марки Brent в 2023 г. составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель.

Согласно прогнозу, к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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