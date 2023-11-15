Бывший куратор переписи населения Смелов стал гендиректором ЦСР
Новым генеральным директором Центра стратегических разработок (ЦСР) назначен Павел Смелов, сообщила пресс-служба ЦСР.
«Сегодня Центру стратегических разработок необходимо сосредоточиться, в первую очередь, на решении практических, прикладных вопросов, подчиненных задачам экономики предложения. Он должен стать лидирующей площадкой для построения диалога и поиска решений для общества, бизнеса и государства», – приводит пресс-служба слова председателя совета фонда ЦСР, министра экономического развития Максима Решетникова.
По его словам, ЦСР пройдет «перезагрузку» в связи с новыми задачами, которые ставят перед ним новые тренды рынков, потребность в исследованиях и системном диалоге между бизнесом и государством на независимой площадке. Центр, добавил Решетников, сосредоточится на решении практических вопросов, подчиненных задачам экономики предложения, став лидирующей площадкой для поиска решений для общества, бизнеса и государства.
Как рассказал сам Смелов, из-за ухода международных игроков из России у ЦСР появилась возможность стать лидером рынка экспертного консультирования.
«Центр сосредоточится на построении независимых прогнозов развития нашей экономики, объективной и независимой оценке того, как достигаются национальные цели развития, как реализуются национальные проекты», – пояснил он.
Кроме того был утвержден и новый состав совета фонда ЦСР. В него вошли заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, а также директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Павел Смелов, кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономической статистики МЭСИ, ранее занимал пост замгендиректора ЦСР. В 2019-2021 гг. он работал в Росстате, где в должности заместителя руководителя курировал проведение осенью 2021 г. Всероссийской переписи населения России. Ранее он занимал руководящие должности в Департаменте экономической политики и развития Москвы, НИИ «Инновационные аналитические разработки и статистика» МЭСИ и др.
Ранее ЦСР с сентября 2020 г. по апрель 2023 г. возглавлял бывший первый замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. ЦСР был основан в 1999 г., в разное время в состав его руководства входили глава «Сбера» Герман Греф, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и др. В ноябре 2018 г. Минэк вошел в состав учредителей ЦСР.