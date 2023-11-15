Бывший куратор переписи населения Смелов стал гендиректором ЦСР

Ранее ЦСР с сентября 2020 г. по апрель 2023 г. возглавлял бывший первый замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. ЦСР был основан в 1999 г., в разное время в состав его руководства входили глава «Сбера» Герман Греф, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и др. В ноябре 2018 г. Минэк вошел в состав учредителей ЦСР.