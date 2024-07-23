Дума приняла закон по реализации основных направлений налоговой политики
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который направлен на реализацию положений основных направлений налоговой политики. Это следует из статуса законопроекта в думской базе.
Во втором чтении за принятие документа проголосовали 312 депутатов, против – 93 человека. В третьем чтении «за» высказались 313 человек, а «против» – 92. Воздержавшихся не было. Трансляция пленарного заседания велась на сайте «ДумаТВ».
Документ инициирован правительством России, он вносит поправки в Налоговый кодекс. Законопроект предусматривает сокращение «пороговых» требований к участникам налогового мониторинга. Снижаются требования к размеру оборота и активов – с 1 млрд до 800 млн руб., а также требования по уплаченным налогам – с 100 млн до 80 млн руб.
Закон обеспечивает централизованную передачу в Федеральную налоговую службу (ФНС) России сведений о многодетных семьях. Это, согласно пояснительной записке, будет способствовать предоставлению налоговых льгот по имущественным налогам в беззаявительном порядке.
Документ также освобождает от налогообложения доходы в виде жилого помещения (земельного участка), который получен бесплатно из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. Право социального налогового вычета теперь распространяется на расходы, произведенные на оплату медицинских услуг без ограничения по возрасту недееспособным детям.
В июле также были приняты поправки в сфере прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 12 июля. Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, в качестве минимальной ставки берется 13%, а максимальной – 22%.