Дума приняла закон по реализации основных направлений налоговой политики

Документ инициирован правительством России, он вносит поправки в Налоговый кодекс. Законопроект предусматривает сокращение «пороговых» требований к участникам налогового мониторинга. Снижаются требования к размеру оборота и активов – с 1 млрд до 800 млн руб., а также требования по уплаченным налогам – с 100 млн до 80 млн руб.