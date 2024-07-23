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Дума приняла закон по реализации основных направлений налоговой политики

Ведомости

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который направлен на реализацию положений основных направлений налоговой политики. Это следует из статуса законопроекта в думской базе.

Во втором чтении за принятие документа проголосовали 312 депутатов, против – 93 человека. В третьем чтении «за» высказались 313 человек, а «против» – 92. Воздержавшихся не было. Трансляция пленарного заседания велась на сайте «ДумаТВ».

Документ инициирован правительством России, он вносит поправки в Налоговый кодекс. Законопроект предусматривает сокращение «пороговых» требований к участникам налогового мониторинга. Снижаются требования к размеру оборота и активов – с 1 млрд до 800 млн руб., а также требования по уплаченным налогам – с 100 млн до 80 млн руб.

Закон обеспечивает централизованную передачу в Федеральную налоговую службу (ФНС) России сведений о многодетных семьях. Это, согласно пояснительной записке, будет способствовать предоставлению налоговых льгот по имущественным налогам в беззаявительном порядке.

Документ также освобождает от налогообложения доходы в виде жилого помещения (земельного участка), который получен бесплатно из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. Право социального налогового вычета теперь распространяется на расходы, произведенные на оплату медицинских услуг без ограничения по возрасту недееспособным детям.

В июле также были приняты поправки в сфере прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 12 июля. Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, в качестве минимальной ставки берется 13%, а максимальной – 22%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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