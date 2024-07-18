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Минэк оценил новый нацпроект по экономике в 1,9 трлн рублей

Большая часть этих средств будет направлена в сектор МСП
Дарья Мосолкина
Яков Тимаков
Дмитрий Гринкевич
Финансовую поддержку МСП необходимо таргетировать на приоритетных отраслях экономики и инвестициях в них, говорил министр экономического развития Максим Решетников/ Сергей Карпухин / ТАСС

Минэк предлагает направить на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг. до 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии. Такое предложение обсуждалось на профильной стратегической сессии в правительстве 25 июня (материалы сессии есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник). Среди источников финансирования лидирующую позицию занимают средства федерального бюджета – 999,1 млрд руб. Из региональных бюджетов на реализацию нацпроекта предлагают направить 536 млрд руб., еще 343 млрд планируется получить из внебюджетных источников, следует из материалов Минэка. Впрочем, сейчас идет процесс приоритизации расходов, поэтому финальная сумма может быть меньше заявленной на стратсессии, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник.

В консервативном сценарии, согласно презентации, расходы на нацпроект будут ниже. Общая сумма может составить 1,4 трлн руб. Из федерального бюджета траты будут сокращены до 517 млрд руб. Расходы региональных бюджетов уменьшатся в этом случае незначительно – до 518 млрд, из внебюджетных источников в таком случае привлекут примерно ту же сумму – 340 млрд, следует из документа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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