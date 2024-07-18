Минэк оценил новый нацпроект по экономике в 1,9 трлн рублей

Минэк оценил новый нацпроект по экономике в 1,9 трлн рублейБольшая часть этих средств будет направлена в сектор МСП
Минэк предлагает направить на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг. до 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии. Такое предложение обсуждалось на профильной стратегической сессии в правительстве 25 июня (материалы сессии есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник). Среди источников финансирования лидирующую позицию занимают средства федерального бюджета – 999,1 млрд руб. Из региональных бюджетов на реализацию нацпроекта предлагают направить 536 млрд руб., еще 343 млрд планируется получить из внебюджетных источников, следует из материалов Минэка. Впрочем, сейчас идет процесс приоритизации расходов, поэтому финальная сумма может быть меньше заявленной на стратсессии, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник.
В консервативном сценарии, согласно презентации, расходы на нацпроект будут ниже. Общая сумма может составить 1,4 трлн руб. Из федерального бюджета траты будут сокращены до 517 млрд руб. Расходы региональных бюджетов уменьшатся в этом случае незначительно – до 518 млрд, из внебюджетных источников в таком случае привлекут примерно ту же сумму – 340 млрд, следует из документа.